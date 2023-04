Tanskalaisprofessori HBL:lle: Meidän pitäisi seurata Suomen esimerkkiä

Tunnettu tanskalainen professori ja kirjailija Ditlev Tamm kehottaa kotimaataan ottamaan mallia Suomen turvallisuuspolitiikasta, kertoo Hufvudstadsbladet. Lehti on haastattelut Tammia, joka on kirjoittanut aiheesta kolumnin tanskalaiseen Berlingske-sanomalehteen.

Tamm on Tanskassa näkyvä tiedemies ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hän on Kööpenhaminan yliopiston oikeushistorian emeritusprofessori, mutta on uransa aikana kommentoinut ahkerasti myös muita aihepiirejä. Tamm on muun muassa kirjoittanut kokoomuksen tanskalaisen sisarpuolueen Det Konservative Folkepartin historiikin.

Tammilla on läheiset suhteet Suomeen, sillä hänen vaimonsa on suomalainen ja hän puhuu suomea.

Kolumnissaan, joka on julkaistu otsikolla ”Suomalaiset ovat heränneet, Tanskan pitäisi tehdä samoin”, hän kuvailee suomalaisten kääntymistä Nato-jäsenyyden kannalle sekä hakeutumista puolustusliittoon ”paradigman muutokseksi”. Tanskassa tätä ei ymmärretä, professori kirjoittaa.

– Valitettavasti sotilaallinen apu tuskin tosipaikan tullen tulee Tanskasta, mutta meidänkin pitäisi herätä ja ymmärtää tilanteen vakavuus.

Tammin mukaan Tanskassa poliitikot eivät ole käsittäneet kansanvälisen tilanteen vakavuutta. Professorin mukaan Tanskassa riidellään rukouspäivästä, samalla kun muualla Euroopassa soditaan. Valtion kannalta keskeisten instituutioiden, kuten oikeuslaitoksen ja maanpuolustuksen, on annettu heikentyä. Esimerkkinä oikeuslaitoksen heikosta tilasta hän pitää koronapandemian aikaista ja laajan kohun aiheuttanutta minkkijupakkaa, jossa Tanskan hallitus teki sittemmin lainvastaiseksi osoittautuneen päätöksen lopettaa kaikki maan minkit.

Tanskan armeijassa on taas enemmän upseereita kuin taisteluvalmiita sotilaita, Tamm arvostelee.

– Suomi näkee sotilaalliset uhat selkeämmin kuin Tanska. Se on historia ja maantiede huomioon ottaen ymmärrettävää. Suurin ero on siinä, että suomalaiset tietävät mitä sota on.

Tanskassa poliitikkojen prioriteetit ovat olleet muualla kuin puolustuskyvyn vaalimisessa, professori sanoo. Tamm kertoo haastattelussa naureskelleensa suomalaisessa vaalikeskustelussa esille nostetulle ”Tanskan mallille”. Vaikka Tanskassa onkin panostettu sosiaalipolitiikkaan, on maa joutunut maksamaan siitä hinnan, hän sanoo, maanpuolustuksen tilaan viitaten.

Nyt hän kehottaa Tanskan hallitusta pistämään hyvinvointiuudistukset toistaiseksi tauolle ja keskittymään koulutuksen, oikeuslaitoksen ja maanpuolustuksen kuntoon saamiseen.

Tamm kehuu haastattelussa Suomen ymmärtäneen nopeasti nyky-Venäjän epäluotettavuuden sopimuskumppanina.

– Se on varmastikin ollut järkytys maalle, joka on suuriruhtinaskunnan ajoista lähtien onnistunut neuvottelemaan itselleen jonkinlaisen sopimuksen. (Venäjän) toiminta on ollut jollain tapaa rationaalista, Tamm kuvailee.

– Mutta nyt Suomen ja meidän muiden edessä on hirviömäinen henkilö, johon ei enää voi luottaa. Silloin voin toimia vain yhdellä tavalla, olemalla selkeä. Sitä Suomi on ollut Nato-jäsenyyden myötä, Tamm sanoo HBL:lle.