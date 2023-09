Tankkien kaksintaistelu aivan lähietäisyydellä jäi videolle

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut X-somepalvelussa (entinen Twitter) alta löytyvän rankan videon ”panssarivaunujen kaksintaistelusta” rintamalla.

Ukrainan asevoimien 128. vuoristoprikaatin lennokkivideolla näytetään ukrainalaisen T-64BV-taistelupanssarivaunun ja Venäjän T-72B3:n kohtaaminen avoimessa maastossa.

Venäläisvaunu ajaa videolla peltoja halkovaa päällystämätöntä tietä. Ukrainan tankki on taas peltojen välissä olevan matalan puu- ja pensasrivin takana aivan vihollisensa vieressä. Seuraavaksi ukrainalainen tuhoaa venäläistankin aivan lähietäisyydeltä ammutulla laukauksella. Siitä, miten erikoiseen tilanteeseen päädyttiin, ei ole tietoa. On mahdollista, ettei venäläisvaunu yksinkertaisesti havainnut puiden takana olevaa ukrainalaista ennen kuin oli liian myöhäistä.

T-64BV on neuvostoaikaisen T-64-vaunun päivitetty versio. Tankki on varustettu reaktiivipanssaroinnilla ja modernilla optiikalla kuten passiivisella infrapunatähtäinjärjestelmällä.

A tank duel.

A Ukrainian T-64BV knocked down the occupiers' T-72B3 at close range.

🎥 128th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/9TPB098aAZ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2023