Tämän vuoksi yhtäkään HIMARSia ei ole tuhottu

Ukrainan asevoimat ei ole tiettävästi menettänyt yhtäkään sille toimitettua HIMARS-täsmäraketinheitintä.

Ensimmäiset Yhdysvaltain antamat asejärjestelmät saapuivat rintamalle viime vuoden kesällä ja vaikuttivat välittömästi venäläisjoukkojen taistelukykyyn tuhoamalla suuren määrän ammusvarikkoja ja komentopisteitä. Venäjä vastasi uuteen uhkakuvaan hajauttamalla huoltoaan ja jättämällä suuremmat varastot täsmärakettien kantaman ulkopuolelle eli noin 80 kilometrin päähän etulinjasta.

Venäjän puolustusministeriön tilannekatsauksissa on toistuvasti väitetty maan tuhonneen monta kertaa enemmän HIMARSeja kuin mitä Ukrainalle on edes toimitettu.

Venäjän kerrotaan käyttäneen kymmeniä arvokkaita risteilyohjuksia puusta tehtyihin valemaaleihin. Kalusto on pidetty turvassa liikkuvuuden ja hämäystaktiikoiden turvin.

Ukrainan puolustusministeriön julkaisemalla videolla ”kapteeni HIMARSiksi” esittäytyvä upseeri välittää viestin venäläissotilaille.

– Teille jatkuvasti valehdellaan, ettei HIMARSeja olisi enää montaa jäljellä. Katsokaa, missä niitä säilytämme. Nämä ovat Neuvostoliiton aikana rakennettuja asevoimien tiloja, jotka kestävät jopa ydinaseiskuja, kapteeni kertoo.

HIMARS-ajoneuvon näytetään siirtyvän maanalaiseen käytävään.

– Sodan alusta lähtien yhtäkään HIMARSia ei ole tuhottu, sotilas sanoo.

Hän kehottaa venäläissotilaita lähettämään videolla mainittuun sähköpostiosoitteeseen koordinaatteja ammusvarastojen ja panssariajoneuvojen kaltaisista sotilaskohteista. ”Kapteeni HIMARS” vakuuttaa, ettei tietoja välittäneiden venäläisyksiköiden alueelle tehdä raketti-iskuja.

A friendly reminder from Captain HIMARS…

To whom it may concern.

P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 3, 2023