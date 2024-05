Tämän vuoksi Britannian pääministeri otti riskin aikaisista vaaleista

Puolueet ovat aloittaneet vaalikampanjansa Britanniassa pääministeri Rishi Sunakin ilmoitettua uusien parlamenttivaalien ajankohdaksi heinäkuun 4. päivän.

Varovaisena poliitikkona pidetyn Sunakin päätöstä pidettiin yllättävänä, koska hänen johtamansa konservatiivipuolue on mielipidemittauksissa selvästi jäljessä työväenpuolueesta. Lain mukaan parlamenttivaalit oli järjestettävä viimeistään tammikuussa 2025.

Telegraph-lehti huomauttaa pääministerin ajoittaneen vaalit hetkeen, jolloin inflaatio on vihdoin laskemassa ja Britannian talouskehityksessä on nähty myönteisiä merkkejä. Konservatiivien pitkään ajama ”Ruanda-suunnitelma” turvapaikanhakijoille saatiin ajettua läpi pitkän poliittisen ja juridisen väännön jälkeen.

Oppositiossa olevan työväenpuolueen kannatus on gallupeissa tällä hetkellä noin 44 prosenttia. Konservatiiveja äänestäisi 23 prosenttia, Reform UK -puoluetta 12 prosenttia ja liberaalidemokraatteja kymmenen prosenttia. Nigel Faragen ja Catherine Blaiklockin perustaman Reform UK:n odotetaan saavan kannatusta konservatiivipuolueeseen pettyneiltä äänestäjiltä. Nigel Farage ei itse aio lähteä ehdolle.

Pääministerin leirissä laskettiin, että nykyinen poliittinen ilmapiiri voi olla riskeistä huolimatta silti myönteisempi kuin syksyllä. Menopaineiden vuoksi syksyn budjetissa ei olisi ollut enää varaa äänestäjille mieluisiin päätöksiin.

BBC huomauttaa Rishi Sunakin tehneen ilmoituksen vaaleista kehnoissa olosuhteissa. Sade piiskasi virka-asuntonsa ulkopuolelle ilmaantunutta pääministeriä, ja taustalla soi D:Ream-yhtyeen kappale Things Can Only Get Better. Mielenilmauksen tarkoituksena oli viitata työväenpuolueen Tony Blairin vaalivoittoon 1990-luvulla.

Pienpuolue liberaalidemokraattien varapuheenjohtaja Daisy Cooper ilmoitti torstaina, ettei vuonna 2010 solmittu koalitiohallitus konservatiivien kanssa olisi tällä kertaa mahdollinen missään olosuhteissa.