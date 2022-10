Tämän valtavan edun Venäjä saa ydinaseilla uhkailuistaan

Geopolitiikan analyytikko Jessica Berlinin mukaan lännen ei missään nimessä pidä lamaantua, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vihjaa käyttävänsä ydinaseita Ukrainassa.

– Lännen pelko on Putinin mahtavin ase. Se tyrehdyttää keskusteluamme, hidastaa hallitustemme tukea Ukrainalle ja siten pitää hänen hyökkääjänsä elinvoimaisina.

Berlinin mukaan tämä on juuri ydinaseilla uhkailevan Putinin tavoite.

Hänen mukaansa tilanteen pitäisi olla se, että Putin pelkäisi enemmän lännen kostoa kuin länsi Putinin uhkauksia.

– Venäjä ei saisi tässä sodassa yhtään taktista etua ”ydiniskustaan”. Ydinaseiden käyttö johtaisi Venäjän armeijan katastrofaaliseen hävittämiseen Naton toimesta: heidän asemansa Ukrainan maaperällä, laivastot, lentokentät…, Berlin sanoo tviitissään.

– Mutta Venäjä saa valtavan taktisen taktisen edun ydinuhkailullaan: meidän pelkomme.

Näin varoittaa myös Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul.

– Putinin uhkaukset ydinsodasta estävät onnistuneesti USA:ta ja Natoa tarjoamasta Ukrainalle kehittyneempiä aseita. Länsi ei olisi kuitenkaan enää peloissaan, jos hän (Putin) todella käyttäisi näitä aseita. Toivottavasti hän ymmärtää sen.

