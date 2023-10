Tämän takia Israel epäonnistui terrori-iskujen ennakoimisessa

Varhain lauantaina alkaneet Hamasin terrori-iskut Israeliin yllättivät niin maan puolustusvoimat kuin tiedustelupalvelut. Ennakoinnin epäonnistumista on ehditty israelilaisten parissa jo vertaamaan vuonna 1973 käytyyn Jom Kippurin sotaan, jossa Israel yllätettiin täysin. Asiasta uutisoi Financial Times.

Israelin Gazan kaistaan rajautuvaa osaa suojelee Israelin puolustusvoimien Gazan divisioona. Lauantaina Hamasin terroristit onnistuivat kuitenkin valtaamaan divisioonan päämajan Reimin sotilastukikohdassa.

Divisioonan entisen varakomentajan Amir Avivin mukaan edes Jom Kippurin sodassa Israel ei epäonnistunut varautumisessa yhtä pahasti. Tiedustelun lisäksi epäonnistuivat myös taistelujoukot.

– Vaikka heidät yllätettiin, olisi voinut odottaa Gazan divisioonan suoriutuvan paremmin rajan puolustamisesta, Avavi kummastelee.

Ennakoimisen epäonnistumista korostaa se, että Israel on panostanut avokätisesti tiedustelutoimintaan. Sillä on laaja tietolähdeverkko niin Palestiinalaisalueilla kuin naapurimaissa, ja Gaza itsessään on huipputeknologiaa hyödyntävän turva-aidan ympäröimä.

Lauantaina nähtyjen iskujen valmistelun on täytynyt asiantuntijoiden mukaan viedä kuukausia, ellei jopa vuoden. Miksi Israelin tiedustelupalvelut eivät siis havainneet sen valmistelua?

Puolustusvoimien entisen tiedustelu-upseerin Michael Milsteinin mukaan iskut ovat osoitus siitä, että Hamasista on tullut lähes sotilaallinen voima Gazan kaistalla. Hamas onnistui peittämään jälkensä erittäin hyvin, ja valmistelu jäi Israelin tiedustelulta huomioimatta.

Hamasin iskut muistuttavat monin tavoin Libanonissa toimivan Hizbollahin toimintatapoja. Hizbollah kävi lyhyen sodan Israelia vastaan vuonna 2006, ja nyt nähdyt terrori-iskut ovat IISS-ajatuspajan alueellisen turvallisuuden tutkimusjohtajan Emile Hokayemin mukaan osoitus juuri sellaisesta operaatiosta, jota varten Hizbollah on harjoitellut lähes kahden vuosikymmenen ajan.

Toisen entisen tiedustelu-upseeri Avi Melamedin mukaan Israel tulkitsi Hamasin aikomuksia väärin. Israel oli tähän asti tarjonnut pala palalta enemmän vapauksia gazalaisille esimerkiksi työlupien muodossa, ylläpitäen samalla saartoa, jolla pyrittiin estämään aseiden ja muiden sotilastarvikkeiden pääsy kaistalle.

– Kenties Israelin tiedustelu laskelmoi, että koska Israel hellitti gazalaisiin kohdistuvaa painetta, tällaiselta raa’alta liikkeeltä vältyttäisiin. Ilmeisesti Hamas laskeskeli toisin, Melamed kommentoi.

Avivi uskoo, että Hamas myös voimaantui Israelin viimeaikaisesta poliittisesta kriiseistä, jotka pääministeri Benjamin Netanjahun tuomioistuinuudistus on aiheuttanut. Sen myötä lukuisat israelilaiset olivat kieltäytyneet asepalveluksesta, joka on voinut vaikuttaa asevoimien valmiuskykyyn.

Sitä, miten tilanne kehittyy, on vaikea arvioida. Israelissa on vaadittu maavoimien lähettämistä Gazaan, joka todennäköisesti johtaisi ankariin taisteluihin tiiviisti asutetussa kaupunkiympäristössä. Myöskään laajemman alueellisen konfliktin syttymistä ei voida sulkea pois.

– Tämä voi nopeasti levitä muille rintamille, ja olemme erityisen huolestuneita pohjoisesta [Libanonin vastaisesta] rintamasta, Milstein tiivistää.