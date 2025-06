Tämän miehen kerrotaan olevan lentoturman ainoa eloonjäänyt

Britannian kansalaisen Viswash Kumar Rameshin, 40, kerrotaan olevan ainoa tiedossa oleva eloonjäänyt tänään Intiassa tapahtuneessa lentoturmassa.

Air Indian lento 171 syöksyi maahan pian nousun jälkeen.

– 30 sekuntia nousun jälkeen kuului kova ääni ja sen jälkeen kone putosi. Kaikki tapahtui todella nopeasti. Kun nousin ylös ruumiita oli joka puolella ympärilläni, Rameshin kerrotaan kuvailleen.

– Nousin ylös ja lähdin juoksemaan. Koneen kappaleita oli ympärilläni. Joku laittoi minut ambulanssiin, joka toi minut sairaalaan, Ramesh kertoo Hindustan Timesin mukaan.

Miehen paikkanumero oli 11A. Kuin ihmeen kaupalla hän selvisi onnettomuudesta ilman vakavia vammoja.

20 vuotta Britanniassa asunut Ramesh oli matkustamassa yhdessä veljensä kanssa, joka istui koneessa eri rivillä.

Viswashkumar Ramesh, a British national, is the sole survivor of Air India Flight 171. He recalled, “After 30 seconds of takeoff, a loud noise followed, and the plane crashed. It was a sudden event. When I woke up, I found bodies all around me.” pic.twitter.com/LDA8iwXLIc — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

One passenger reportedly survived the crash of Air India 171 miraculously unscathed. Ramesh Viswashkumar was sitting in seat 11A, woke up to rescue operations. https://t.co/EcdtgmJ76F pic.twitter.com/UKaeJKyWiw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 12, 2025