Eduskunnan kyselytunnilla opposition kansanedustajat kysyivät uutisista, joiden mukaan vuokralääkärit saavat kohtuuttomiksi sanottuja korvauksia ja rahat eivät riitä sote-palveluihin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) halusi vastauksessaan aloittaa perusasiasta eli ”mitä hallitus tekee”.

– Me teemme töitä, jotta turvataan suomalaisten tärkeät peruspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja me teemme uudistuksia, jotta ne palvelut pelaavat tänään ja ne pelaavat huomenna, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan he saivat lähtökohdaksi uudistuksen, ”joka tehtiin viime kaudella ja jossa uudistettiin hallinto- ja rahoitusmalli, mutta ne palvelut jäivät vielä uudistamatta”.

– Yksi esimerkki siitä, että ne palvelut eivät toimi, on tämä vuokralääkärikysymys. Meillä on valtava pula henkilöstöstä, niin lääkäreistä kuin hoitajista. Tämä henkilöstöpula johtaa myöskin tähän ilmiöön, jossa maksetaan aivan kohtuuttomia korvauksia vuokralääkäribisnekselle, koska se palvelu pitää kuitenkin turvata, pääministeri totesi.

– Nyt meidän täytyy saada alueilla — yhdessä alueiden kanssa — nämä palveluketjut kuntoon ja hommat toimimaan niin, että sitä omaa henkilöstöä riittää ja tehdään hyvää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

Palvelut pitää Orpon mukaan turvata, mutta ”ei niin voi tehdä, että vain lasketaan painelaskelmassa, kuinka paljon tarvitaan rahaa, ja että veronmaksajien rahaa sinne lähetetään, vaan kyllä täytyy laittaa nämä asiat yhdessä kuntoon ja minimoida lisärahan tarvetta”.

– Tämäkin on yksi seuraus siitä, että tämä nykyinen sote-malli ei toimi. Se ei toimi, ja tämän hallituksen tehtävänä on saada se malli toimimaan, jotta henkilöstöä on saatavilla, jotta tällaisia tilanteita, joissa pakon edessä pitää hankkia lääkäri hoitamaan ihmisiä ja joissa voi rahastaa suuria summia, ei pääse syntymään. Mikä tässä on niin vaikea ymmärtää?, hän sanoi opposition pauhatessa.

– Meidän täytyy saada samaan aikaan koko tämä sote-järjestelmä uudistettua toimimaan, ja sitä kautta pystyä vastaamaan myös tähän ongelmakysymykseen.

Orpo ihmetteli SDP:n kansanedustaja Kim Bergiä, joka sanoi hallituksen antavan ”villisti laskuttaa”.

– Kyllä tämä on kuitenkin korjattava. Se tilanne joka on hyvinvointialueilla, se on edellisen hallituksen luoma perusta. Edellisen hallituksen politiikan jälkiä.

– Tästä on turha syyllistää hallitusta, joka on aloittanut vähän aikaa sitten työnsä. Joka tällä hetkellä tekee töitä hyvinvointialueiden kanssa, jotta me saamme korjattua nämä meidän tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut. Että hoitoon pääsee ja että saadaan ne rahat riittämään, Petteri Orpo totesi.

Pääministeri toivoi, että syyttelyn sijaan ”yritettäisiin yhdessä todeta, missä me olemme, ja lähteä yhdessä etsimään ratkaisuja”.