Tämä voi koitua koirasi kohtaloksi talvella

Talvi on saapunut myös Etelä-Suomeen ja vesistöt alkavat pikkuhiljaa jäätyä etelässäkin. Agria-eläinvakuutus kehottaa tiedotteessaan koiranomistajia valppauteen, jos ulkoilu tapahtuu vesistöjen läheisyydessä.

Kun ohuen jääpeitteen päälle sataa lunta, koira ei osaa erottaa, mistä jää alkaa. Erityisiä vaaranpaikkoja ovat virtaavat vesistöt sekä sillan aluset.

Koska koira ei osaa arvioida jään paksuutta, paras tapa ehkäistä jäihin putoaminen on pitää koira kytkettynä. Jos liikut paljon vesistöjen lähellä, voi olla järkevää käyttää koiralla myös kelluttavia huomioliivejä.

Jos koira putoaa jäihin, ei omistajan ole järkevää seurata lemmikkiään tai yrittää pelastaa sitä itse. Mikäli lemmikki ei pääse heti omin avuin pois vedestä, soita hätäkeskukseen.

Paniikissa olevaa koiraa voi olla vaikea pelastaa jäistä ja samalla saatat vaarantaa oman henkesi. Jätä siis tehtävä pelastusviranomaisille.

Kun koira saadaan pois vedestä, kuivaa sen turkki mahdollisimman huolellisesti. Siirrä koira lämmönlähteen lähelle ja lämmitä koiraa hitaasti. Hyiseen veteen joutuneen koiran ruumiinlämpö on aina syytä mitata, sillä seurauksena voi olla hypotermia.

Hypotermian oireet koiralla ovat voimakas tärinä, jääkylmät tassut, häntä ja korvat. Myös koiran hengitys ja pulssi saattavat hidastua ja limakalvot voivat olla vaaleat tai jopa sinertävät. Tilan arvioiminen silmämääräisesti voi olla vaikeaa, sillä hypotermian edetessä vakavaksi, koira saattaa lopettaa tärinän kokonaan.

Koiran normaali ruumiinlämpö on noin 38-39 astetta. Mikäli ruumiinlämpö on alle 36-37 astetta eikä lämpö lähde ensiavun jälkeen nousemaan, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Jos lämpö laskee alle 32 asteen, kyseessä on jo merkittävä alilämpö.