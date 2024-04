Tämä virus aiheuttaa todennäköisimmin seuraavan pandemian

Tutkijat uskovat influenssaviruksen aiheuttavan seuraavan suuren maailmanlaajuisen pandemian, uutisoi The Guardian.

Johtaville alan tutkijoille tehdyn kyselyn mukaan 57 prosenttia uskoo influenssaviruksesta polveutuvan viruskannan aiheuttavan seuraavan pandemian.

Tulos ei yllätä kyselyn tehnyttä Kölnin yliopiston Jon Salmanton-Garciaa. Influenssa mutatoituu nopeasti, ja se ilmestyy ihmisten riesaksi joka talvi.

– Näitä influenssan puhkeamisia voisi kuvailla minipandemioiksi. Ne ovat enemmän tai vähemmän hallittavissa, sillä eri viruskannat eivät ole riittävän tarttuvia – mutta asia ei välttämättä ole näin ikuisesti, Salmanton-Garcia kertoo.

Eri mieltä olevia tutkijoita oli myös. Noin 21 prosenttia uskoi, että seuraavan pandemian aiheuttaa ”Virus X”, eli toistaiseksi tuntematon viruskanta, joka ilmestyy tyhjästä. Tällaista virusta voisi verrata Covid-19:ään ja sen ilmestymiseen Kiinassa vuonna 2019.

Covid-19:ää piti taas suurimpana uhkana 15 prosenttia vastaajista. Sen sijaan eksoottisemmat virukset, kuten lassan, nipahin, ebolan ja zikan, luokitteli suurimmaksi uhaksi vain 1-2 prosenttia vastaajista.

– Influenssa on siis maailman tieteentekijöiden suuren enemmistön mukaan ykkösuhka pandemiapotentiaalissa mitattuna, tiivistää Salmanton-Garcia.

Viime viikolla Maailman terveysjärjestö WHO varoittikin H5N1-influenssan leviämisestä. Vuonna 2020 alkanut leviäminen on aiheuttanut miljoonia lintuinfluenssatapauksia eri puolilla maailmaa ja johtanut kymmenien miljoonien siipikarjalintujen lopettamiseen.

Hiljattain virus on levinnyt myös nisäkkäisiin, mukaan lukien nautakarjaan. Tämä on yllättänyt muun muassa virologisti Ed Hutchinsonin Glasgow’n yliopistosta. Hutchinsonin mukaan lintuinfluenssa on aiemmin tarttunut sikoihin, mutta tarttuminen nautoihin on uutta.

– Niihin [nautoihin] tarttui aiemmin vain niiden omat viruskannat, joten H5N1:n esiintyminen lehmissä oli shokki, Hutchinson kertoo.

Royal Veterinary Collegen Daniel Goldhill mukaan influenssan leviäminen uusiin lajeihin on aina uhka.

– Mitä useampaan nisäkäslajiin virus tarttuu, sitä suurempi on mahdollisuus sille, että kehittyy viruskanta, joka on ihmisille vaarallinen, Goldhill tiivistää.