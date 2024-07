Tämä virhe voi pilata kesäjuhlat jo lyhyessä ajassa

Kaikki tietävät, että valmistettua ruokaa ei saisi pitää huoneenlämmössä pitkään. Etenkin kesähelteillä pilaantuminen voi alkaa nopeasti ja helposti pilaantuva ruoka menee syömäkelvottomaksi jo muutamassa tunnissa. Tilanne on hankala etenkin silloin, jos esimerkiksi kotona järjestettävissä juhlissa ruokaa on asetettu esille tarjottavaksi.

Mistä sitten tietää, kauanko ruokaa uskaltaa säilyttää huoneenlämmössä?

Ruoka- ja ravitsemusasiaoiden kehittämispäällikkö Marjo Rantapusa Marttaliitosta sanoo, että yleispätevä sääntö on, ettei ruokaa kannata säilyttää huoneenlämmössä.

– Siihen ei voi antaa mitään turvallista rajaa, kuinka kauan ruoka säilyy syömiskelpoisena. Asia riippuu hirveästi siitä, mikä ruoka on kyseessä, millaisissa olosuhteissa sitä säilytetään ja miten ruokaa on käsitelty, Rantapusa Verkkouutisille.

Rantapusan mukaan mikrobien kasvu on 20-40 asteen huoneenlämmössä kaikkein nopeinta. Juuri näihin asteisiin rajoittuu tyypillisesti myös tavallinen kodin huoneenlämpötila.

– Jo muutaman tunnin säilytys tässä lämpötilassa muuttaa helposti pilaantuvat elintarvikkeet syömäkelvottomiksi.

Mitkä ruoat sitten ovat sellaisia, jotka pilaantuvat helpoiten?

– Kaikki kylmäsäilytystä vaativat tuotteet, kuten kalavalmisteet, raaka liha, maitotuotteet ja idut. Myös pilkotut kasvikset pilaantuvat helposti.

Ruoan säilyvyyden kannalta Rantapusa antaa neuvon: jos tuote on ostettu kaupassa kylmähyllystä, sitä kannattaa säilyttää myös kotona kylmässä. Erityisen tarkkana pitää olla vakuumipakattujen tuotteiden, kuten kylmäsavustettujen ja graavattujen kalojen kanssa.

– Ne pitää säilyttää kylmässä, koska ne myös pilaantuvat kaikkein nopeimmin.

Graavilohi on esimerkki helposti pilaantuvasta ruoasta. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

Toinen yleispätevä neuvo on pitää valmistettua ruokaa huoneenlämmössä niin vähän aikaa kuin mahdollista.

– Jäähdytä ruoka vesihauteessa ja laita kylmään. Pidä kuumana niin kauan kuin aiot syödä, Rantapusa neuvoo.

Osa ruoka-aineista säilyy huoneenlämmössä pidempäänkin. Tähän pätee Rantapusan mukaan sama aiemmin mainittu perussääntö: jos tuote on ostettu ruokakaupasta huoneenlämmöstä, silloin se säilyy kotonakin avaamattomana huoneenlämmössä.

– Esimerkiksi jotkut kasvikset ja hedelmät ovat sellaisia, joita kuuluukin säilyttää huoneenlämmössä. Banaani ja tomaatti pysyvät huoneenlämmössä parempina. Lisäksi esimerkiksi basilikayrtit eivät kestä jääkaapin kylmyyttä ja niitä kuuluukin säilyttää huoneenlämmössä.

Myös esimerkiksi leivät, avaamattomat säilykkeet ja kuiva-aineet sopivat huoneenlämmössä säilytettäviksi.

– Tietysti olosuhteita kannattaa aina miettiä varsinkin kun nyt kesälläkin keittiössä voi olla hyvin kosteaa ja lämmintä.

Jos keittiön lämpötila tuntuu kesällä nousevan liian korkeaksi, tilannetta voi pyrkiä helpottamaan estämällä suoran auringonpaisteen pääsy raaka-aineisiin.

– Keittiön ikkunaa voi suojata esimerkiksi verhoilla, jolloin ruokien olosuhteet pysyvät parempina.

Juhlissa ruokaa kannattaa asettaa tarjolle pieniä määriä kerrallaan

Esimerkiksi kotona pidettävässä juhlatilaisuudessa voi tulla vastaan tilanne, jossa ruokaa joudutaan pitämään pöydällä tarjolla pidempiäkin aikoja. Rantapusan mukaan jo tarjoilua valitessa kannattaa huomioida, pystyykö kylmiä ruokia pitämään kylminä ja kuumia ruokia kuumina.

– Tarjoilun kannalta on ehkä helpompi miettiä vaihtoehtoja, joita voi tarjoilla huoneenlämpöisenä tai kylmänä. Jos tarjolla on kylmässä säilytettäviä ruokia, niitä kannattaa ottaa kerrallaan aina vähän tarjolle, etteivät ne ehdi lämmetä. Ja sitten kylmästä pikkuhiljaa ottaa lisää ruokaa tarjolle.

Myös esimerkiksi salaatit ja tarjoiluastiat kannattaa esijäähdyttää säilyttämällä niitä jääkaapissa. Silloin ne pysyvät mahdollisimman kylminä. Ruokaa voi pyrkiä pitämään kylmänä myös esimerkiksi kylmäkallejen ja kylmäpatruunoiden avulla.

Jos tuote on ostettu kaupasta kylmähyllystä, sitä pitää säilyttää kotonakin kylmässä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Omiin aisteihin kannattaa luottaa

Jos ruokaa on pidetty huoneenlämmössä pitkään, mistä voi päätellä, ettei sitä ole enää turvallista syödä?

Rantapusa kannustaa luottamaan omaan aistivaraiseen arviointikykyyn.

– Ruoan ulkonäköä kannattaa katsoa. Sormituntuma on myös yllättävän hyvä. Eli millainen ruoan rakenne on ja onko se pehmentynyt. Kannattaa tarkkailla, miltä ruoka haisee ja maistuu.

Tarkkailuvaiheessa on hyvä tietää, miltä ruoan kuuluisi näyttää. Rantapusa muistuttaa, että pilaantunutta ruokaa ei silti voi aina tunnistaa ulkonäöstä.

– Ruokamyrkytyksen voi saada myös elintarvikkeesta, joka näyttää täysin moitteettomalta. Aina sitä ei ulkonäön perusteella pysty tietämään.

Paras tapa välttää ruoan pilaantuminen onkin ennakointi eli säilyttää ja kuljettaa ruoka oikein. Siihen sisältyy esimerkiksi se, että kylmänä ostettu tuote pyritään pitämään kylmässä kotiinkuljetuksen ajan ja laitetaan kotona kylmäsäilytykseen mahdollisimman nopeasti.

Tästä huolimatta on hyvä silti muistaa, että tuotteen kylmäketjuun on voinut tulla aukkoja esimerkiksi kaupan päässä.

– Tietysti omiin aisteihin kannattaa aina luottaa ja käyttää aistejaan, kun ruoka on valmista. Aina on mahdollisuus, että elintarvikeprosessissa on käynyt jotain ja tuote onkin pilaantunut.

