Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa suomalaisia verkossa yleistyvistä valeapteekeista. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Tämä virhe verkossa voi viedä rahat ja terveyden

Valeapteekit voivat näyttää ulkoasultaan uskottavilta.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa suomalaisia verkossa yleistyvistä valeapteekeista, eli verkkosivuista, jotka jäljittelevät apteekkeja. Nämä sivustot myyvät lääkkeinä esiteltyjä valmisteita ilman asianmukaisia lupia.

– Valeapteekit voivat näyttää ulkoasultaan uskottavilta ja käyttää nimiä ja verkko-osoitteita, jotka muistuttavat suomalaisia apteekkeja, mutta todellisuudessa niiden taustalla ei ole luvallista apteekkitoimintaa, kuvailee yliproviisori Sami Paaskoski tiedotteessa.

Valeapteekkien valikoima on tyypillisesti rajallinen ja koostuu kulloinkin eri syistä kiinnostavista tuotteista.

– Esimerkiksi erektiolääkkeet ovat olleet valeapteekeissa jo pitkään tarjolla. Myöhemmin mukaan valikoimiin ovat näyttävästi tulleet tarjolle muun muassa saatavuusongelmien ja yleisen kiinnostuksen vuoksi laihdutuksessa käytettävät valmisteet, kertoo Paaskoski.

Voi vaarantaa terveytesi ja tietoturvasi

– Laittomista verkkoapteekeista tilattujen valmisteiden sisällöstä ja laadusta ei ole mitään takeita, ja ne voivat olla jopa hengenvaarallisia, Paaskoski muistuttaa.

Riskinä on myös henkilö- ja maksutietojen väärinkäyttö: valeapteekit voivat kerätä verkkolomakkeilla tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi identiteettivarkauksiin.

Asianmukaiseen henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuontiin ja postitse vastaanottamiseen liittyy rajoituksia ja asiakirjavaatimuksia.

– Esimerkiksi lääkkeiden vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty, Paaskoski muistuttaa.

Näin tunnistat laillisen verkkoapteekin

1. Etsi EU:n yhteinen verkkoapteekkitunnus Fimean sivulta.
2. Klikkaa tunnusta ja varmista, että se vie viranomaisen verkkosivulle.
3. Tarkista, että apteekki löytyy Fimean luettelosta. Muiden EU-maiden tiedot löytyvät englanniksi Euroopan lääkeviraston sivuilta.

