”Tämä tulee kalliiksi” – Soten rahoitusmallia arvostellaan painajaismaiseksi

Vihreiden konkaripoliitiko, ex-peruspalveluministeri Osmo Soininvaara arvostelee blogissaan sote-uudistusta kovin sanoin. Hän myöntää näkemyksensä uudistuksesta olevan ”pessimistinen”, ja hän kuvailee soten suurimmaksi ongelmaksi sen rahoituksen ”mankumismallia”.

– Sote-uudistuksen pahin vika on sen rahoitus. Se on olevinaan itsehallintoa, mutta rahoitus tulee valtiolta, joten se on oikeasti valtiollista toimintaa. Rahoitusmalli on painajaismainen. Kutsun sitä mankumismalliksi, ex-ministeri kirjoittaa.

Hyvinvointialueiden toiminta nojaa suurimmalta osin valtion rahoitukseen. Soininvaaran mukaan malli ei perustu objektiivisiin kriteereihin.

– Kyse on valtion harjoittamasta poliittisesta tarveharkinnasta. Sen säännöt ovat katastrofaaliset.

– Julkisten organisaatioiden ei kannata koskaan käyttää rahaa säästeliäästi, koska jos ne käyttävät, rahaa tulee seuraavalla kerralla vähemmän. Kaikki raha pitää käyttää ja vielä niin, että jotain aivan välttämätöntä jää rahoittamatta, hän kirjoittaa.

Alueiden kannattaa nykymallin valossa myös käyttää kaikki valtiolta saamansa raha, Soininvaara pelkää.

– Minusta on hyvä tarkastella järjestelmää ajatellen, että kukin hyvinvointialue optimoi kylmäverisesti omaa tilannettaan, eikä tähän optimointiin kuulu rahan säästäminen valtion kirstuun vaan päin vastoin, kaiken sen käyttäminen, joka valtiolta on herunut ja vähän enemmänkin.

– Tämä tulee kalliiksi, ministerinä vuosina 2000-2002 toiminut Soininvaara toteaa.

Soininvaara arvelee verotusoikeuden kannustavan hyvinvointialueita vastuulliseen taloudenpitoon.

– On väärin, että alueilla ei voida päättää, että me haluamme parantaa palveluja ja käyttää tähän enemmän rahaa. Jotta näin voitaisiin tehdä, hyvinvointialueilla pitäisi olla verotusoikeus. Jos niillä olisi verotusoikeus, aluetta myös rangaistaisiin rahojen hassaamisesta sillä, että veroja on korotettava ja palkittaisiin hyvästä toiminnasta sillä, että veroja voitaisiin laskea. Rahaa kannattaa käyttää säästeliäästi, jos säästö jää itselle eikä sitä tilitetä valtiolle.