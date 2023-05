Tämä tekee Ukrainan vakoojista tehokkaita

Viimeaikaiset iskut Venäjälle ovat asiantuntijoiden mukaan osoitus Ukrainan tiedustelupalvelun kyvykkyydestä ja kasvaneesta kunnianhimosta.

Maan sotilastiedustelun varajohtaja Vadim Skibitsky sanoi Die Welt -lehdelle, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on asetettu tappolistan kärkeen. Skibitsky huomautti Putinin koordinoivan ja päättävän sotatoimista. Brittiläinen tiedustelulähde sanoi, että kyseessä ei ole vain bluffi tai mahtailu.

Viime aikoina eri puolille Venäjää on isketty kymmenillä lennokeilla. Kreml-vastaisiksi taistelijoiksi itseään luonnehtivat aseistetut ryhmät tunkeutuivat toukokuussa rajan yli Belgorodin alueelle aiheuttaen laajaa sekasortoa.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti kuvailee tiedustelupalveluiden kamppailua sodaksi sodan sisällä. Molemmilla on yhteinen neuvostotausta, mutta Ukrainassa luotetaan yhä enemmän luovuuteen ja aloitekykyyn. Jäykän hierarkinen Venäjän sotilastiedustelu GRU ei ole pystynyt vastaamaan haasteeseen.

Neuvostoliiton GRU eli alun perin Razvedupr perustettiin vuoden 1917 vallankumousta seuranneen sisällissodan aikana.

– Tässä epätoivoisessa kamppailussa bolshevikit tarvitsivat viraston, joka ei vain keräisi tiedustelutietoa, vaan pystyisi myös osallistumaan sotaan salamurhaamalla vihollisen komentajia ja räjäyttämällä rautatieyhteyksiä. GRU ei koskaan kadottanut tätä sodanajan mielenlaatua, Mark Galeotti kirjoittaa Times-lehden kolumnissa.

Hänen mukaansa Venäjän GUR ja Ukrainan GUR/HUR ovat paperilla samankaltaisia. Molemmat sijoittavat vakoojia ulkomaille, työllistävät analyytikkoja kotimaassaan ja ylläpitävät tuhansien sotilaiden kokoista erikoisjoukko-osastoa. Käytännössä toimintakulttuurit ovat kehittyneet eri suuntiin.

Venäjän GRU:ta arvosteltiin voimakkaasti vuonna 2008 Georgian hyökkäykseen liittyneistä epäonnistumisista. Sen johtajaksi nousi vuonna 2011 kenraalieversti Igor Sergun, jonka tavoitteena vaikuttaa olleen Vladimir Putinin mielistely. Presidentin tiedustelukatsaukseen osallistunut entinen virkamies sanoi Sergunin politisoineen tiedustelua taitavasti ja ”kertoneen Putinille tismalleen sen, mitä hän halusikin kuulla”.

Ukrainan vastatiedustelu-upseeri on kuvaillut Venäjän GUR:ta taktisesti aggressiiviseksi toimijaksi, jota kuitenkin rajoittaa kömpelö komentoketju. GRU oli luonut ennen Ukrainan sotaa verkostoja, joiden tarkoituksena oli maan komentoketjun halvaannuttaminen. Tämä vaikuttaa epäonnistuneen täysin.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on pitkälti purkanut venäläisvakoojien verkostot länsimaisten tiedustelupalveluiden tuella. GRU:n Spetsnaz-erikoisjoukot kärsivät lisäksi massiivisia tappioita operaation alkuvaiheessa.

Ukrainan tiedustelujohtaja Kyrylo Budanov vaikuttaa saaneen vapaat kädet operaatioidensa toteuttamiseen Venäjän alueella. Mark Galeottin mukaan tavoitteena on Kremlin piinaaminen ja sodan tuominen lähemmäs tavallisia venäläisiä. Osa rautatiesabotaasista on ilmeisesti venäläisten itsensä tekemää, sillä Ukrainan kerrotaan värvänneen nuoria vaurioittamaan vaihdelaatikoita palkkiota vastaan. Kiinnijääneet ovat vakuuttaneet, etteivät tienneet todellista toimeksiantajaa.

– GUR:n kanssa työskennellyt brittiläinen tiedustelu-upseeri on kutsunut virastoa ”Ukrainan Mossadiksi”. Hänen mukaansa se muistuttaa Israelin tiedustelupalvelua, koska he jahtaavat kohdettaan kaikin keinoin, professori kirjoittaa.

“Ukraine’s Mossad… when they go after a target, they really will do whatever it takes." ⁦⁦@MarkGaleotti⁩ https://t.co/sR6BAqxPgd

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) May 28, 2023