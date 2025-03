Tämä tappajalennokki lentää jopa 200 kilometriä tunnissa

Ukrainalle taistelulennokkeja valmistava Wild Hornets esittelee viestipalvelu X:ssä uutta malliaan. Mallin nimi on ”Werewolf” eli ”Ihmissusi”.

Valmistaja kertoo uuden taistelulennokin maksiminopeuden olevan jopa 200 kilometriä tunnissa. Sen suurimman käyttökorkeuden kerrotaan olevan viisi kilometriä.

– Nämä lennokit ovat jo tuhonneet lukuisia kohteita, ja lisää on tulossa, Wild Hornets kertoo julkaisussaan.

Julkaisun yhteyteen Wild Hornets on jakanut esittelyvideon lennokista. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Wild Hornetsin mukaan uusi ”Werewolf” on nopean torjuntahävittäjän, ”Stingin” niin kutsuttu ”nuorempi veli”. Sen ominaisuuksien kerrotaan olevan vieläkin paremmat kuin ”Werewolfilla”.

“Werewolf” – the fastest FPV drone in Ukraine by Wild Hornets 🐝⚡️

Introducing the latest serial-production drone from Wild Hornets, designed by our engineers to eliminate enemy aerial targets.

Capabilities of “Werewolf”:

•Maximum speed: up to 200 km/h (124 mph)

•Maximum… pic.twitter.com/mnQ5Yr9Kr9

— Wild Hornets (@wilendhornets) March 4, 2025