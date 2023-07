Tämä taisteluhelikopteri tuottaa ongelmia Ukrainalle

Ison-Britannian puolustusministeriö kiinnittää tiedusteluraportissaan huomiota venäläisten Kamov Ka-52-taisteluhelikopteriin, joka tunnetaan myös Nato-nimellään ”Hokum”.

– Samaan aikaan, kun Ukrainan joukot jatkavat suuria hyökkäysoperaatioitaan Zaporižžjan alueella, yksi voimakkaimpia venäläisiä sotilasjärjestelmiä alueella on ollut taistelukelikopteri Ka-52 Hokum. Venäjä on erittäin todennäköisesti menettänyt hyökkäyksen alusta lähtien noin 40 KA-52:ta, mutta tämä malli on myös aiheuttanut Ukrainalle suuria tappioita.

Rintamalla on tuotu myös täysin uusi malli kyseisestä taisteluhelikopterista.

– Viime kuukausina Venäjä erittäin todennäköisesti vahvistanut joukkojaan ainakin pienellä määrällä upouusia Ka-52M-variantin taisteluhelikoptereita, joka on merkittävästi Syyriassa saatujen oppien perusteella muokattu ilma-alus. M-variantin käyttöä Ukrainassa todentavat sosiaaliseen mediaan julkaistut kuvat miehistöistä uuden aluksen vierellä poseeraamassa ja kiittämässä onnentoivottajia moraalia nostattavista esineistä.

Tiedusteluraportti mainitsee Ka-52-helikoptereille tehtynä uutena merkittävänä parannuksena LMUR-panssarintorjuntaraketin, jonka kantama on 15 kilometriä.

– KA-52-miehistöt ovat nopeasti oppineet laukaisemaan nämä aseet Ukrainan ilmatorjunnan toimintasäteen ulkopuolella.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 July 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2023