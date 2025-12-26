Tämä silta Ukrainan kannattaisi tuhota – se ei ole Kertšinsalmessa

Venäjän aloitettua vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyssotansa kansainvälisessä mediassa on kiinnitetty runsaasti huomiota Krimin huoltoyhteyksien kannalta tärkeään Kertšinsalmen siltaan.

Kremlin kannalta vielä sitäkin sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti tärkeämpi on kuitenkin Venäjän Euroopan ja Aasian osat yhdistävä Siperian radan rautatiesilta Krasnojarskissa, yhdysvaltalaisen Hudson-instituutin sota-asiantuntijat Luke Coffey ja Can Kasapoğlu toteavat tuoreessa analyysissaan.

Sillan tuhoamisella olisi heidän mukaansa merkittäviä geopoliittisia seurauksia, ja Ukrainan sotilasjohto on tästä hyvin tietoinen.

– Yhdysvaltojen ja muiden Naton jäsenten tulisi siksi harkita huolella operaatiota, jolla Krasnojarskin silta tuhottaisiin tai lamautettaisiin merkittävän geopoliittisen iskun antamiseksi Vladimir Putinille, he sanovat.

Silta on heidän mukaansa ainoa suurikapasiteettinen väylä Jenisei-joen yli yhdistäen Venäjän Euroopan puoleiset osat Keski-Siperiaan ja Tyynenmeren satamiin. Tämä tekee siitä myös logistisen akilleenkantapään.

Tarkkoja tietoja sillan rahtimäärästä ei ole julkisesti saatavilla, mutta suuruusluokka lienee venäläisten raporttien perusteella yli 80 miljoonaa tonnia vuodessa. Kyse on Coffeyn ja Kasapoğlun mukaan Venäjän sotataloudelle välttämättömistä tuotteista, kuten ammuksista, aseista, kivihiilestä, metalleista ja öljystä. Silta toimii myös keskeisenä solmukohtana joukkojen ja kaluston kuljetuksissa eri sotilaspiirien välillä.

– Lisäksi kaikki Kiinasta ja Pohjois-Koreasta tulevat sotilaalliset rahtikuljetukset, jotka saapuvat Venäjälle Kaukoidän kautta ja jatkavat matkaa rautateitse sisämaahan, joutuvat ylittämään Jenisein Krasnojarskissa. Tämä tekee sillasta yhden Venäjän federaation tärkeimmistä infrastruktuurisolmuista, he huomauttavat.

Krasnojarskin siltaan kohdistettu massiivinen isku johtaisi heidän mukaansa välittömästi rautatieliikenteen lähes täydelliseen lamaantumiseen Länsi-Venäjän ja Itä-Siperian välillä. Häiriö voisi kestää jopa kuukausia, sillä Siperian talvi, ikirouta ja Jenisein valtava koko vaikeuttaisivat nopean teknisen ratkaisun löytämistä.

Jo muutaman viikon kuluessa sillan vaurioitumisesta Venäjän sisäinen rahtiliikenne olisi ruuhkautunut, teollisuuden tärkeistä raaka-aineista olisi pulaa ja Pohjois-Koreasta tulevat asekuljetukset olisivat vakavasti häiriintyneet. Muutaman kuukauden aikajänteellä taloudelliset heijastusvaikutukset tulisivat vakaviksi erityisesti Venäjän itäisillä alueilla.

– Vaikka Ukraina on aiemmin onnistunut tällaisissa monimutkaisissa operaatioissa, on syytä tiedostaa, että rautatiesillan tuhoaminen tai vakava vahingoittaminen ei ole sama asia kuin junien suistaminen raiteilta tai maassa olevien lentokoneiden tuhoaminen. Sillat ovat vahvistettuja rakenteita, joita suojaa monikerroksinen puolustusjärjestelmä, ja niiden tuhoaminen vaatii kehittyneitä sytyttimiä, tarkkaa ajoitusta ja voimakkaita räjähdysaineita. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole, Coffey ja Kasapoğlu toteavat.

Jotta Ukrainalla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset onnistua, Yhdysvallat liittolaisineen voisivat heidän mukaansa salaisesti luovuttaa tiettyjä puolustusteknologioita ja -järjestelmiä sekä toimittaa tiedustelutietoa sillasta ja sen ympäristöstä. Vaikka operaation onnistuminen olisi heidän mukaansa silti epävarmaa, sen Venäjän sodankäyntikykyä potentiaalisesti heikentävä vaikutus olisi erittäin merkittävä.