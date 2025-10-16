Tämä ryhmä nousi Hamasia vastaan – Gazassa syttyi koston kierre

Alkuviikosta julkisuuteen levisi video, jossa naamioituneet miehet, joista osalla oli Hamasille tunnusomainen vihreä otsanauha, teloittivat kahdeksan sidottua miestä Gazan kadulla. Hamasin sisäisen turvallisuuden viranomainen vahvisti The New York Timesille, että videolla Hamas-taistelijat teloittivat palestiinalaisia kilpailijoitaan.

Tulitauko oli alkanut vain muutama päivä aiemmin ja Israelin joukot olivat vetäytyneet osista Gazaa.

Analyytikkojen mukaan Hamas pyrkii osoittamaan olevansa yhä alueen hallitseva voima, vaikka se onkin heikentynyt kahden vuoden sodassa Israelia vastaan.

Hamas on menettänyt suuren osan komentajistaan ja tuhansia taistelijoita konfliktissa. Aiemmin tänä vuonna Gazassa nähtiin poikkeuksellisesti jopa asukkaiden protesteja Hamasia vastaan.

Israel on myöntänyt yrittäneensä horjuttaa Hamasin valtaa tukemalla kilpailevia palestiinalaisia klaaneja Gazassa – vaihtelevin tuloksin.

– Hamas lähettää viestin: ’Me olemme täällä. Me olemme Gazan ainoa auktoriteetti´, kuvailee tilannetta Tamer Qarmout, joka on Qatarissa asuva palestiinalainen tutkija.

Maanantain jälkeen ainakin kymmenen Hamasin turvallisuusjoukkojen jäsentä ja vähintään kaksikymmentä kilpailevien ryhmien jäsentä on saanut surmansa sisäisissä yhteenotoissa. Ei ole selvää, ovatko videolla teloitetut kahdeksan miestä mukana näissä Gazan terveysviranomaisen ja Hamasin kertomissa luvuissa.

Osa telotetuista kuului Doghmosh-sukuun, joka on pitkään kilpaillut Hamasin kanssa, suvun johtaja Nizar Doghmosh kertoi NYT:lle keskiviikkona.

Vaikka kyse on toistaiseksi vain muutamista tapauksista, sisäisen väkivallan puhkeaminen Gazassa voi vaikeuttaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmaa.

Trumpin rauhansuunnitelma edellyttää, että Hamas luopuu aseistaan, sallii kansainvälisen joukkojen vakauttaa alueen ja lopettaa kaksi vuosikymmentä kestäneen hallintonsa. Nämä vaatimukset Hamas on toistaiseksi hylännyt.

Trump on lausuntojensa perusteella suhtautunut Hamasin voimankäyttöön alueella myös sallivasti. Tiistaina hän sanoi, että Hamas on poistanut ”pari erittäin pahaa jengiä” alueelta.

– Ollakseni rehellinen, se ei häirinnyt minua kovinkaan paljon, Trump lisäsi.

Toisaalta Trump on vakuuttanut riisuvansa Hamasin aseista vaikka väkisin.

Yhdysvaltain Lähi-idässä toimiva keskinen sotilaskomento on kehottanut Hamasia lopettamaan palestiinalaissiviilien tulituksen.

Sodan aikana Hamasin sotilasasuisia taistelijoita näkyi harvoin Gazan kaduilla, sillä he eivät liikkuneet avoimesti Israelin ilmaiskujen pelossa. Nyt naamioituneita ja aseistautuneita Hamasin turvallisuusjoukkoja on jälleen alkanut näkyä. Hamasin viranomaiset ovat myöntäneet aloittaneensa operaatioita henkilöitä vastaan, joita pitävät rikollisina tai joiden katsotaan auttaneen Israelia.

Kaksi Hamasin virkamiestä sanoo, että videon teloitukset olivat kostoa siitä, että Doghmosh-suku surmasi Hamas-taistelijoita sodan aikana.

Yhteenotot alkoivat Nizar Doghmoshin mukaan sunnuntaina sen jälkeen, kun Hamas yritti pidättää perheen jäseniä, joita se syytti Israelin kumppaneiksi. Doghmosh kiisti, että koko suku tekisi yhteistyötä Israelin kanssa.

Myöhemmin samana iltana Hamasin taistelijat ja Doghmosh-suvun jäsenet kävivät rajun tulitaistelun Gazan kaupungissa. Hamasin johtohahmon Basem Naimin pojan kerrotaan kuolleen yhteenotossa.

Tulitaistelun jälkeen Hamasin asemiehet rynnäköivät lähitaloihin ja tarkastivat henkilöllisyyspapereita nähdäkseen, ketkä kuuluvat Doghmosh-sukuun.

Al-Shifan sairaalaan Gazan kaupungissa tuotiin sunnuntai-iltana ainakin 24 ruumista Hamasin ja Doghmoshien välisistä taisteluista, sairaalan johtaja kertoi.

Maanantaina Hamasin aseistetut miehet kuvattiin teloittamassa naamioituja ja silmät peitettyjä miehiä keskellä naapurustoa, jossa yhteenotto oli tapahtunut – suuren väkijoukon ympäröimänä.

Hamasin sisäministeriö on varoittanut kilpailevia ryhmiä ja sanonut jahtaavansa ”kaikkia rikollisjengejä”, jotka uhkaavat yhteiskuntarauhaa. Se on kehottanut näiden ryhmien jäseniä, jotka eivät ole osallistuneet tappoihin, antautumaan armahdusta vastaan.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan Hamasin puhdistusten todennäköisiä kohteita ovat pienet puolisotilaalliset palestiinalaisryhmät, joita on syntynyt Gazaan viime kuukausina. Ei ole selvää, onko Hamas jo käynyt voimalla niiden kimppuun, eivätkä ne myöskään toistaiseksi ole vakavasti pystyneet haastamaan Hamasia.

Jotkin näistä pienemmistä ryhmistä sanovat tehneensä yhteistyötä Israelin kanssa. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vahvisti kesällä, että Israel on ”käyttänyt Gazan klaaneja” taistelemaan Hamasia vastaan.

Israelin viranomaiset kertoivat myöhemmin aseistaneensa yhtä näistä ryhmistä, jota johti Yasser Abu Shabab Rafahin itäosassa.

Abu Shabab tuli sodan alkuvaiheessa tunnetuksi YK:n avustussaattueiden ryöstämisestä. Myöhemmin hän perusti omat joukkonsa Israelin hallinnoimalle alueelle Gazassa ja väitti, että alue olisi vapaa Hamasista.

– Tämä seikkailu saattoi päättyä vain yhdellä tavalla, kuvailee Israelin entinen tiedustelu-upseeri Michael Milshtein.

– Me aseistimme ja tuimme näitä joukkoja, ja nyt Hamas hakee kostonsa.

Mikäli Hamas hyökkää Israelin tukemia klaaneja vastaan, se luo Israelille vaikean valinnan paikan, Milshtein jatkaa, rikkoako niiden puolustamiseksi tulitauko, vai antaako ryhmittymien tuhoutua.

Tällä hetkellä osa militioiden jäsenistä sanoo, ettei heillä ole aikomusta antautua Hamasille.

– Emme aio antautua. Mieluummin kuolemme, sanoo Mohammad al-Mansi, 21, jonka isä johtaa pientä Hamasia vastustavaa ryhmää Pohjois-Gazassa.

