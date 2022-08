”Tämä prosessi ei ole nopea, mutta päättyy Ukrainan voittoon”

Ukrainan presidentin sotilaallinen neuvonantaja Oleksi Arestovytš vahvistaa Telegramissa, että Ukraina on aloittanut ”hitaan operaation” maan eteläosan takaisinvaltaamiseksi.

– Tänään alkoi aktiivivaihe etelän vapauttamisessa venäläistunkeutujien käsistä. Tämä on suunniteltu hidas operaatio vihollisen jauhamiseksi, jotta voimme säästää sotilaidemme ja siviileidemme henkiä.

Arestovytš sanoo, että ”moni haluaisi nähdä laajan hyökkäyksen, jossa joka tunti tulisi ilmoitus armeijamme takaisinvaltaamasta asutuskeskuksesta”.

– Mutta me emme taistele niin. Kyllä, voimavaramme ovat rajalliset. Emme taistele leveillen ja suurin fraasein kuten vihollisemme. Me taistelemme asiamme puolesta. Ja tämä vaatii aikaa ja yritystä.

Arestovytš kehottaa ukrainalaisia kärsivällisyyteen.

– Tämä prosessi ei tule olemaan erittäin nopea, mutta se tulee päättymään siihen, että Ukrainan lippu heiluu jokaisessa ukrainalaisella paikkakunnalla.

Ukrainan armeija on iskenyt Hersonissa erityisesti Antonivkan sillan lähellä kulkevaa lossiliikennettä vastaan. Videoille on tallentunut myös konetuliaseiden ääniä itse Hersonin kaupungissa.

Ukraina on iskenyt useasti Hersonin kaupungista 55 kilometriä itään sijaitsevaan Nova Kahovkaan, jonne tehty raketti-isku katkaisi katkaisi sähköt ja vesihuollon Hersonin alueella.

Seems the fighting has moved into Kherson itself. Automatic weapons bursts, light arms fire, small explosions. pic.twitter.com/GPGQpH5GrF

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 30, 2022