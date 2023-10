Tämä perhe surmattiin Hamasin iskussa

Viisihenkinen perhe kuuluu henkensä menettäneiden suureen joukkoon terroristijärjestö Hamasin tekemissä iskuissa Israelissa. Israelin ex-pääministeri Naftali Bennett kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvan perheestä ennen iskua.

– Katsokaa heidän iloisia kasvojaan. Heidän rakkauttaan.

Iskussa kuolleeseen Kedemin perheeseen kerrotaan kuuluneen isä Jonathan, äiti Tamar, kuusivuotiaat tyttäret Schachar ja Arbel sekä neljävuotias poika Omer.

– Palestiinalaiset terroristit murhasivat heidät kaikki Nir Ozin kibbutsissa. Vain siksi, että he ovat juutalaisia, Bennett kirjoittaa.

Nir Ozin kibbutsi sijaitsi lähellä Gazan kaistaa. Kibbutsilla tarkoitetaan israelilaista kollektiivitilaa.

LUE MYÖS:

Israel kertoo tappaneensa satoja Hamas-taistelijoita

An entire family murdered in cold blood.

Kedem family: Father Jonathan, mother Tamar, 6-year-old girls Shachar and Arbel, and 4-year-old boy Omer.

Look at their happy faces.

Their love.

All of them murdered by Palestinian terrorists at Nir-oz kibbutz.

Just because they’re… pic.twitter.com/Y8yvGtHUDi

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 8, 2023