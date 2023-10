Israel kertoo tappaneensa satoja Hamas-taistelijoita

Israelin joukot ovat tappaneet satoja Hamasin taistelijoita, haavoittaneet tuhansia ja vanginneet useita muita, Israelin puolustusvoimien tiedottaja sanoi sunnuntaina CNN:n mukaan.

Israelin ensimmäinen vastahyökkäys alkoi kello 3.45 paikallista aikaa sunnuntaina, ja ”kymmeniä tonneja pommeja” pudotettiin, sanoi Israelin puolustusvoimien tiedottaja, kontra-amiraali Daniel Hagari.

– Israelin joukot tuhosivat noin 800 kohdetta, mukaan lukien Hamasin käyttämät laukaisualustat ja Israelin 50 konetta hyökkäsi 120 kohteeseen yksin Beit Hanounissa ja tuhosi kaikki Hamasin kokoontumispaikat, Hagari sanoi.

Hagarin mukaan sunnuntaina käytiin taisteluja useissa israelilaisyhteisöissä lähellä Gazaa, mukaan lukien Kfar Aza, Nahal Oz, Kissufim ja Be’eri. Rannikolla, lähellä Zikim-yhteisöä, maihinnousua yrittänyt Hamas-ryhmä epäonnistui yrityksessään.

Yli 700 ihmistä on kuollut Israelissa ja yli 400 palestiinalaista on viranomaisten mukaan kuollut. Pelastusryhmien mukaan kuolleiden joukossa on ainakin 260 ihmistä, joiden ruumiit löydettiin israelilaisen musiikkifestivaalin paikalta. Hamasin asemiehet ampuivat pakenevia osallistujia ja ottivat muita panttivangeiksi lauantain tapahtuman aikana Israelin ja Gazan rajalla.

Hamas pitää Gazassa yli sataa israelilaista panttivankia. Israelilaisten vankien lisäksi uskotaan otetun panttivangeiksi myös muita kansallisuuksia, muun muassa Yhdysvaltain, Meksikon ja Brasilian kansalaisia.

Hamas on islamistinen järjestö, jolla on sotilaallinen siipi. Se hallitsee Gazan kaistaa, jossa asuu kaksi miljoonaa palestiinalaista. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Israel ovat nimenneet Hamasin terroristijärjestöksi.