Tämä ongelma koskettaa joka kolmatta autoilijaa

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kolmasosa kertoo vaikeuksista nähdä tarkasti pimeällä. Suunnittelija Mia Nyholm muistuttaa, että syksyn pimenevät kelit haastavat näkemistä monella tapaa ja kaikenikäisillä liikkujilla.

– Hämärässä vastaantuleva liikenne, katuvalaistus ja muu kaupunkialueen hajavalo haastavat silmiä. Etenkin autolla ajaessa, jossa ympäristöä havainnoidaan tuulilasin takaa. Syksyinen sade, sumu tai tuuli voivat sakeuttaa soppaa entisestään. Kuljettajan on tässä kohtaa ymmärrettävä alentaa ajonopeutta. Eritoten alueilla, joilla liikutaan paljon jalan tai pyörällä. Vauhdin hiljentäminen antaa lisäaikaa havainnoille, kun näkemä on huono, Nyholm korostaa tiedotteessa.

Jos ajaminen pimeällä on haastavaa, kannattaa ajoa suosiolla siirtää päivän valoisimpiin hetkiin. Silmäterveydestä huolehtimisen tärkeys korostuu iän karttuessa.

– Koska monet silmäsairaudet lisääntyvät iän myötä eivätkä välttämättä tule esiin optikon tutkimuksissa, on suositeltavaa, että ikääntyessä kävisi ajoittain silmälääkärin tutkimuksissa. Iästä riippumatta on kuitenkin tärkeä huolehtia jo todettujen sairauksien hoidosta ja seurannasta. Mikäli uusia näkemiseen liittyviä oireita ilmenee, on hakeuduttava silmälääkärin tutkimuksiin, Wedenoja kuvailee.

Valon vähyys haastaa näköaistia. Silmän solut mukautuvat pimeään, mutta jatkuva valojen vaihtelu hankaloittaa näkökyvyn sopeutumista. Hämäränäössä ja silmän sopeutumiskyvyssä on yksilöllisiä eroja. Myös ikääntyminen vaikuttaa kykyyn nähdä hämärässä.

– Ilman varsinaista silmäsairauttakin muutokset silmän optisissa rakenteissa ja verkkokalvolla voivat heikentää hämäränäköä. Ikääntymiseen liittyvät näön muutokset ovat seurausta näköjärjestelmän luontaisista vanhenemismuutoksista ja näkötoimintoihin vaikuttavien sairauksien lisääntymisestä. Suurimmalla osalla ikääntyneistä näkö säilyy normaalitasoisena. Ikääntymisen myötä lisääntyviä silmäsairauksia ovat erityisesti kaihi, silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma, verkkokalvon ja keskushermoston verenkiertohäiriöt sekä diabetekseen liittyvä verkkokalvosairaus eli retinopatia, luettelee silmätautien erikoislääkäri Juho Wedenoja Liikenneturvan tiedotteessa.

Nyholm muistuttaa, että pimeän varalle on olemassa helppo konsti, jolla voi auttaa toisia havainnoinnissa.

– Heijastin tai useampi on yksinkertainen konsti auttaa itseään näkymään ja toisia tienkäyttäjiä näkemään sinut hyvissä ajoin ja ennakoiden. Omaa näkymistään voi täydentää erilaisilla heijastavilla tuotteilla, kunhan muistaa, että vain CE-hyväksytyn heijastimen ja heijastinliivin näkyvyys on taattua, Nyholm kertaa.