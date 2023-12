Tämä on Ukrainan iskujen uusi päämaali

Hyökkääjän ilmatorjuntajärjestelmät ovat yksi Ukrainan tärkeimmistä maaleista, arvioi Britannian puolustusministeriö katsauksessaan.

Ministeriön X:ssä julkaisemassa katsauksessa kerrotaan, että Venäjän ilmatorjuntajärjestelmien rooli on kriittinen Ukrainan lennokki-iskujen torjunnassa. Ilmatorjuntajärjestelmiä lamauttamalla Ukraina kykenee käyttämään lennokkejaan tehokkaammin.

Erityisesti lyhyen kantaman SA-15 Tor -ilmatorjuntajärjestelmän merkitys on brittitiedustelun mukaan Venäjälle suuri.

– SA-15 -järjestelmän enimmäiskantama on 15 kilometriä, ja sitä käyttävät Venäjän armeijan ilmapuolustusyksiköt. Se on suunniteltu suojaamaan maajoukkojen etulinjaa, ministeriö kirjoittaa katsauksessaan X:ssä.

Järjestelmän suurimmaksi rajoitteeksi brittitiedustelu arvioi sitä käyttävän henkilökunnan väsymisen. SA-15 -järjestelmä vaatii kolmen hengen miehistön, eikä valmiustilan ylläpitäminen kellon ympäri ole ministeriön arvion mukaan helppoa.

Vastaavasti myös Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmät ovat brittitiedustelun mukaan Venäjän iskujen prioriteettilistan yläpäässä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 December 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zdC12U25Sp

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NPUXvUXHxQ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 3, 2023