Tämä on turvallisin paikka lentokoneessa

Lentokoneen takaosassa istuvilla on suurin mahdollisuus selviytyä lento-onnettomuudesta. Asiasta kertoo CNN.

Tieto perustuu useisiin lento-onnettomuuksista tehtyihin tutkintoihin. Niistä ilmenee, että useimmiten lento-onnettomuuksista hengissä selvinneet ovat olleet lentokoneen takaosissa. Etu- ja keskiosassa olevilla selviytymismahdollisuudet ovat olleet pienempiä.

Ilmailualan ammattilaiset varoittavat kuitenkin tekemästä asiasta liian pitkälle menneitä johtopäätöksiä. Flight Safety-säätiön puheenjohtaja Hassan Shahidi muistuttaa CNN:lle, että jokainen onnettomuus on erilainen ja siksi on mahdotonta ennalta tietää, missä koneen osassa istuvilla on parhaat mahdollisuudet selvityä.

– Jos puhumme kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, ei ole melkein mitään eroa siinä, missä istutaan, australialaisen Uuden Etelä-Walesin yliopiston apulaisprofessori Cheng-Lung Wu sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan pelkän istuimen sijainnin sijasta kannattaisi kiinnittää huomiota toiseenkin seikkaan: siihen, kuinka nopeasti lentokoneesta pääsee poistumaan istuinpaikalta. Tämä tarkoittaa sitä, että istuinpaikan olisi hyvä olla lähellä hätäpoistumistietä.

Cheng-Lung Wu kehottaa lentokoneella matkustajia ottamaan selville jo ennen lentoa, mitä kautta hän pääsee nopeiten ulos lentokoneesta mahdollisen onnettomuustilanteen sattuessa. Hän suosittelee myös kuuntelemaan matkustamohenkilökunnan antamat ohjeet aina huolellisesti.