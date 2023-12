Tämä on tilanne rintamalla: Hyökkääjä iskee idässä

Rajut taistelut jatkuvat Ukrainan rintamalinjalla. Venäjän joukot tekivät yhteensä viisi ohjus- ja 68 ilmaiskua sekä 88 raketinheitinhyökkäystä puolustajan asemia ja eri asutuskeskuksia vastaan keskiviikkona. Hyökkäyksissä tuhoutui ja vaurioitui yksityisiä asuinrakennuksia ja siviili-infrastruktuuria, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta tuoreessa tilannekatsauksessaan.

Hyökkääjä teki 35 lennokilla iskuja Harkovan, Luhanskin, Donetskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueilla. Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan tuhonneen 34 lennokkia.

Venäläisten sanotaan myös lisänneen miinakenttien tiheyttä Venäjän Belgorodin alueella valtion rajalla.

Hyökkääjä yritti murtautua Ukrainan puolustuksen läpi Kupjanskin suunnalla. Puolustajan joukot torjuivat 16 hyökkäystä.

Lymanin suunnalla ukrainalaiset löivät takaisin 13 miehittäjän hyökkäystä. Bahmutin suunnalla Ukrainan joukot torjuivat seitsemän hyökkäystä.

Puolustajan kerrotaan pidättelevän Avdijivkan suunnalla hyökkääjää, joka yrittää saartaa kaupungin. Ukrainalaisten sanotaan lyöneen takaisin 36 hyökkäystä.

– Sotilaamme pitävät asemansa ja aiheuttavat venäläisille valtavia tappioita, katsauksessa todetaan.

Puolustaja pitää asemiaan Marinkan suunnalla ja torjui kymmenen hyökkäystä.

Zaporižžjan suunnalla Ukrainan puolustusvoimat torjui kuusi vihollisen hyökkäystä.

– Samaan aikaan Ukrainan puolustusvoimat jatkaa aktiivista toimintaansa kohti Melitopolia aiheuttaakseen miehitysjoukoille mies- ja kalustotappioita ja uuvuttaakseen vihollista.

Hersonin suunnalla Ukrainan joukot jatkavat sillanpääaseman laajentamista. Venäläiset tekivät yli 30 epäonnistunutta hyökkäystä ja perääntyivät kärsittyään tappioita.

Ukrainan ilmavoimat teki keskiviikkona 16 ilmaiskua hyökkääjän joukkoja, asevarastoja ja varikoita vastaan. Myös yksi ilmatorjuntajärjestelmä tuhottiin.

Institute for the Study of War -ajatushautomo kertoi aiemmin joulukuussa, että Venäjän joukot saattavat kärsiä Ukrainassa tappioita samaa tahtia, kuin se luo uusia joukkoja.

Venäjän joukot suorittavat parhaillaan massiivisia jalkaväen hyökkäyksiä Avdijivkan valtaamiseksi. Venäjän tavoitteena on ilmeisesti säästää panssaroituja ajoneuvoja huolimatta suurten miestappioiden riskistä.

Venäjän sodanjohdon sanotaan tehneen kiireessä vastaperustettuja ja alivahvuisia muodostelmia Ukrainaan rintaman osia vahvistamaan, joka on haitallista Venäjän tavoitteille pitkällä tähtäimellä.