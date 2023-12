Venäjä saattaa kärsiä Ukrainassa tappioita samaa tahtia kuin se luo uusia joukkoja

Institute for the Study of War -ajatushautomo kertoo, että Venäjän joukot saattavat kärsiä Ukrainassa tappioita samaa tahtia, kuin se luo uusia joukkoja. Venäjän joukot suorittavat parhaillaan massiivisia jalkaväen hyökkäyksiä Avdijivkan valtaamiseksi. Venäjän tavoitteena on ilmeisesti säästää panssaroituja ajoneuvoja huolimatta suurten miestappioiden riskistä.

Venäjän sotilaskomento on tehnyt kiireessä vastaperustettuja ja alivahvuisia muodostelmia Ukrainaan rintaman osia vahvistamaan, joka on haitallista Venäjän tavoitteille pitkällä tähtäimellä, ISW kertoo.

ISW arvioi, että suuret venäläisjoukkojen tappiot estävät Venäjän joukkoja täydentymästä kokonaan, mikäli Venäjä jatkaa uusien joukkojen luomista nykyiseen tahtiin. Venäjä näyttää ISW:n mukaan kestävän hävittyjen joukkojen korvaamista uusilla niin kauan kuin presidentti Vladimir Putin on valmis kestämään seuraukset kotimaassa.

Yhdysvallat ja Ukraina laajensivat yhteistyötä – tavoitteena Ukrainan NATO-kelpoisuus

Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti 6. joulukuuta uudesta avustuspaketista Ukrainalle, jonka arvo on enintään 175 miljoonaa dollaria. Avustuspaketti sisältää muun muassa AIM-9M- ja AIM-7-ohjuksia, nopeita antiradiaatio-ohjuksia, Javelin- ja AT-4- panssarintorjuntaohjelmia sekä tykistöammuksia.

Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat aiesopimuksen, joka mahdollistaa Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin mukaan Ukrainalle varaosien valmistamisen Yhdysvalloista saatavaan sotilaskalustoon. Aiesopimus nopeuttaa korjattujen laitteiden palauttamista rintamalle.

Valkoinen talo kertoo, että Yhdysvallat lähettää neuvonantajan Ukrainan strategisen teollisuuden ministeriöön auttamaan Ukrainaa tavoitteessaan päästä yhteensopivaksi NATO:n jäseneksi. Neuvonantajan avulla pyritään lisäksi torjumaan korruptiota ja houkuttelemaan maahan ulkomaista investointia.

Venäjä ja Iran syventävät yhteistyötään

ISW:n mukaan Vladimir Putin ja Iranin presidentti Ibrahim Raisin tapasivat Moskovassa 7. joulukuuta. Putin ilmoitti, että Venäjän ja Iranin kauppa kasvoi 20 prosenttia vuonna 2023 ja ylsi yli viiteen miljardiin dollariin.

Putinin mukaan Venäjä ja Iran rakentavat rautatielinjaa Venäjältä Iranin kautta Intian valtamerelle. Putin ilmoitti myös, että hän ja Raisi aikovat allekirjoittaa sopimuksen vapaakauppa-alueen perustamisesta Iranin ja Euraasian talousyhteisön (EAEU) välille vielä tämän vuoden aikana.