Tämä on rintaman pelätyin Vampyyri-drooni

Yksi ukrainalaisjoukkojen käyttämä ase on herättänyt erityisen paljon pelkoa hyökkääjän joukkojen keskuudessa.

Nimellä Vampyyri-drooni kulkeva, oikealta nimeltään Baba Yaga -drooni pystyy kuljettamaan muihin drooneihin verrattuna raskasta kuormaa.

Ukrainalaismedia The Kyiv Independentin Youtube-kanavalla julkaistulla videolla ukrainalaissotilaat esittelevät droonin toimintaa.

Vampyyri-drooni on tehokkaimmillaan yöllä. Drooni voi kuljettaa räjähteiden lisäksi myös ammuksia ja tarvikkeita Ukrainan joukoille.

Videolla toimittaja seuraa droonia operoivaa ryhmää, joka suorittaa yöllistä operaatiota eturintamassa. Ryhmän tehtävä oli videon mukaan miinoittaa hyökkääjän asemien lähialueita.

Droonin lähestyessä Venäläissotilaiden asemia kuvayhteys katkeili elektronisen häirinnän vuoksi. Drooniryhmä sai silti pudotettua miinat kohteen lähelle.

Yöllisessä toiminnassa valokuri on tärkeää. Droonin palattua takaisin tukikohtaan nousevat ryhmän droonioperaattorit ylös kellarissa sijaitsevasta ohjauskeskuksesta vaihtamaan Vampyyri-droonin akut. Drooni saa myös uuden kuorman miinoja.

Vaikka Vampyyri-drooni on varustettu tavallisen kameran lisäksi lämpökameralla, on kohteiden löytäminen silti vaikeaa. Esimerkiksi sumu voi heikentää lämpökameran toimintaa, minkä vuoksi kohteet tulee paikantaa tarkasti ennalta.

Vampyyri-drooni on alun perin maatalouskäyttöön kehitetty raskas drooni, joka on soveltunut erittäin hyvin sotilaskäyttöön. Kevyiden, neljällä roottorilla varustettujen droonien sijaan Vampyyri-droonissa on kahdeksan roottoria.

Ukraina tuottaa itse suuren määrän drooneja asevoimiensa tarpeisiin.