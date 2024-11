Tämä on Pohjois-Korean tavoite sodassa

Pohjois-Korean tavoitteena on hankkia sotilailleen sotakokemusta Ukrainassa, arvioi Institute for the Study of War (ISW) tilannekatsauksessaan viestipalvelu X:ssä.

Pohjois-Korea on asemoitunut Venäjän vankaksi liittolaiseksi maan laittomassa hyökkäyssodassa. Jo aiemmin Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle aseita ja ammuksia.

Viime aikoina Pohjois-Korea on tukenut Kremliä myös siirtämällä Venäjälle kokonaisia sotilasyksiköitä.

ISW:n mukaan Pohjois-Korea toivoo saavansa kokemusta nykyaikaisesta sodankäynnistä. Maan tavoitteena on ajatushautomon mukaan soveltaa oppeja mahdollisiin tuleviin konflikteihin varautumisessa.

Viron puolustusvoimien eversti Ants Kiviselg arvioi Viron yleisradio ERR:lle, että Pohjois-Korean joukot tulevat todennäköisesti kärsimään suuria tappioita rintamalla. Hänen mukaansa vuoristomaisissa olosuhteissa koulutetut joukot eivät ole valmiita taistelemaan Ukrainassa.

Kiviselgin mukaan myöskään Venäjän puolella toteutettu koulutus ei anna joukolle riittävää osaamista. Hän arvioi, että Pohjois-Korean joukot eivät muuta rintamatilannetta merkittävästi.

4/ Pyongyang likely hopes that North Korean military personnel will gain combat experience in the conditions of contemporary war — experience that it may hope to apply to future conflicts it may fight

