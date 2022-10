Tämä on nuorilla suurin este toiveammattiin päätymiselle

Nuoret ovat melko tyytyväisiä omiin uravalintoihinsa ja opiskeluihin. Ohjausta omaan uravalintaan on silti tehostettava, sillä se näyttäisi olevan suurin oman toiveammatin este.

Tiedot käyvät ilmi ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n Aula Researchilla teettämästä kansalaiskyselystä 15-29-vuotiaiden parissa aiheena opiskelu, työ ja toimeentulo. Kyselyyn vastasi yli 2 000 nuorta eri puolilta Suomea elokuun aikana. Vastaava kysely on aiemmin tehty vuosina 2020 ja 2021.

Aiempiin vuosiin verrattuna yhä useampi nuori (30,6 % vastaajista) on toiveammatissaan (22 % vuonna 2020, 16,6 % vuonna 2021).

– Myönteistä on, että iso enemmistö on tyytyväinen alaan, johon on kouluttautumassa (77 %). Merkittävin syy siihen, miksi ei olla kouluttautumassa toiveammattiin, on epätietoisuus siitä, mikä se voisi olla, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright toteaa tiedotteessa.

STTK korostaa opintojen ohjauksen merkitystä tyytyväisyyteen uravalinnoissa.

– Kyselyn perusteella vain puolet nuorista kokee saaneensa riittävästi ohjausta opintojensa aikana (50,4 %). Parhaiten se näyttää toteutuvan ammattioppilaitoksissa, joissa ohjausta kertoo saaneensa 56 prosenttia vastaajista. Korkeakoulujen puolella luvut jäävät pienemmiksi (yliopistot 42 % ja AMK 45 %). Panostuksia korkeakoulujen uraohjaukseen on selkeästi lisättävä, Wright vaatii.