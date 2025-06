”Tämä on mattopommitusta” – Hyökkääjän massiiviset droneiskut jatkuvat

Tiistaina aamuyöllä Ukrainan pääkaupunki Kiova ja Etelä-Ukrainan Odessa joutuivat jälleen Venäjän massiivisen drone- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertoo Kyiv Independent.

– Ei ole yllätys, jos tämänpäiväinen Shahed 136 -droneilla tehty isku Kiovaan tulee olemaan ennätyksellinen, toteaa verkkolehti Euromaidan Press X-palvelussa.

– Tämä hyökkäys vahvistaa myös sen, kuinka räjähdedroneilla isketään yksittäisiin kaupunkeihin ja kuinka niitä käytetään mattopommittamiseen. Itse asiassa tällä hetkellä (hyökkääjän) käytössä olevien Shahed 136 -dronejen määrä on verrattavissa Su-34-hävittäjien OFAB-250-liitopommeista koostuvaan taistelukuormaan.

Paikallisviranomaisten mukaan Kiovassa loukkaantui neljä ihmistä. Samaan aikaan eteläisessä Odessassa kaksi miestä kuoli ja ainakin kahdeksan haavoittui iskuissa.

Odessassa vaurioitui useita rakennuksia mukaan lukien synnytyssairaala.

Kiovassa paloi autoja ja useita rakennuksia syttyi tuleen. Lisäksi koulun alueelle putosi dronejen jäänteitä.

Uusin ilmahyökkäys tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun Venäjä laukaisi ennätykselliset 499 dronea ja ohjusta eri kohteisiin Ukrainassa. Ukraina raportoi torjuneensa näistä 479 kappaletta.

