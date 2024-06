Tämä on maailman kallein kaupunki ulkomaalaisille

Tuoreen vertailun perusteella Hongkong on maailman kallein kaupunki ulkomaisille työntekijöille. Kiinan erityishallintoalue on pitänyt Mercerin listauksessa ykkössijaa jo kolmena peräkkäisenä vuotena.

Toiseksi kallein kaupunki on Singapore. Perässä tulivat Sveitsin Zürich, Geneve, Basel ja Bern. New York oli sijalla kahdeksan.

Vertailussa oli mukana 226 eri kaupunkia niihin muuttavan ulkomaisen työntekijän näkökulmasta. Hintatasoa tutkittiin yli 200 eri kustannuksen perusteella. Mukana oli muun muassa liikenne, ruoka, vaatteet ja viihde.

CNN:n mukaan kärkeen sijoittuneiden kohteiden hintatasoa nostivat erityisesti asumis- ja liikennekustannukset.

Vertailussa huomautetaan, että asumiskustannukset vaihtelivat voimakkaasti vuosina 2023–2024. Monilla työntekijöillä jää vain vähän rahaa muihin menoihin kalliin asumisen vuoksi.

Ulkomaisten työntekijöiden toimeentuloon vaikuttivat lisäksi voimakkaasti inflaatio ja vaihtelu eri valuuttojen arvoissa.

RELEASE: Research found that Hong Kong remains the world’s most expensive city for #international employees. Discover which cities made the full list in our global city ranking. https://t.co/FXzk7hHI1v #HR #Talent pic.twitter.com/te1jleAkWc

— Mercer (@mercer) June 16, 2024