Heikki Autto. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Kuin tuhopolttajat syyttäisivät palokuntaa”

  • Julkaistu 19.11.2025 | 16:58
  • Päivitetty 19.11.2025 | 17:10
  • Politiikka
Kansanedustaja hämmästelee, miten keskusta kehtaa ihmetellä punavihreiden kanssa Suomen velkaantumista.
Kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee keskustan halua toimia yhä edelleen kiinteästi osana Sanna Marinin hallituksen aikaista vihervasemmistokoalitiota.

Autto muistuttaa keskustan olleen mahdollistaja viime kauden velkaantumista paisuttaneelle vasemmistolaiselle politiikalle. Nyt puolue on yhdessä rintamassa SDP:n, vihreiden ja vasemmiston kanssa vastustamassa taloutta tasapainottavia toimia.

Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreen raportin mukaan Marinin hallitus keskustalaisen valtiovarainministerin johdolla lisäsi menoja yli 41 miljardilla eurolla, joista 23 miljardia euroa oli pysyviä ja koronaan liittymättömiä menolisäyksiä.

Autton mukaan velkaantumisen murskalukujen tulisi viimeistään herättää keskustan nykyinen johto irtaantumaan vihervasemmiston kyljestä.

– Keskusta mahdollisti SDP:n ja muun vasemmiston menorälssin ja sinetöi jokaisen vihervasemmistohallituksen velkaeuron ollessaan Marinin hallituksessa valtiovarainministeripuolue. Ja nyt [Antti] Kaikkonen kehtaa yhdessä rivissä vihervasemmiston kanssa ihmetellä, että Suomi ajautuu EU:n alijäämämenettelyyn. Tämä on kuin tuhopolttajat syyttäisivät palokuntaa, ihmettelee Autto.

Autton mukaan Keskusta vaalii Marinin hallituksen perintöä vahvasti oppositiossa.

– Keskusta on vastustanut vasemmiston rinnalla niitä toimia, joilla [Petteri] Orpon hallitus näitä talouden tuhotöitä korjaa. Keskusta ei ole muuttanut linjaansa suurista puheista huolimatta. Vastuullisia keskustaoikeistolaisia päätöksiä torpataan ja uusia menolisäyksiä rustataan yhteistyössä muun vihervasemmiston kanssa, huomauttaa Autto.

Autto painottaa vahvan julkisen talouden olevan turva suomalaisille kriisien keskellä.

– Viime hallituskauden mittaluokka ja sen pysyvät vauriot Suomen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin tulevat valitettavasti esiin vasta nyt täydessä laajuudessaan. Kriisien keskellä tärkein turvamme on vahva julkinen talous, mutta sitä meille ei keskustan ja SDP:n toimesta jätetty. Toivon näiden VTV:n madonlukujen olevan keskustalle herätys. Tilanne maailmalla on vakava ja siksi talouspolitiikan suunta Orpon hallituksen johdolla käännetään, Autto painottaa.

