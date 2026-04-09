Tämä on kipuraja omakotitalon hinnalle pk-seudulla

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla monet isojen omakotitalojen omistajat ovat tilanteessa, jossa he haluaisivat myydä nykyisen kotinsa, mutta myynti ei ole heille taloudellisesti mahdollista tai järkevää. Nykyisessä markkinatilanteessa asunnosta saatava kauppahinta ei välttämättä kata jäljellä olevia lainoja.

– Pääkaupunkiseudun omakotimarkkinoilla on syntynyt ilmiö, jota voisi kuvata omakotitaloloukuksi. Moni omakotitalon omistaja haluaisi myydä nykyisen kotinsa ja vaihtaa sen pienempään, edullisempaan tai helpompaan asumismuotoon, mutta myynti ei ole heille mahdollista nykyisellä hintatasolla. Tällä hetkellä talosta saatava kauppahinta ei välttämättä kata edes olemassa olevan lainan määrää. Se estää myynnin, vaikka talolle olisi kiinnostuneita ostajia, sanoo Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liiketoimintajohtaja Jarkko Ewerts tiedotteessa.

Samaan aikaan myynnissä olevien omakotitalojen ikä ja asumiskustannukset huolestuttavat ostajia ja jarruttavat ostopäätösten tekoa. Kysyntää kohdistuu kohtuuhintaisiin, hyväkuntoisiin ja energiatehokkaisiin omakotitaloihin, mutta tarjolla on pääosin joko uudehkoja, isoja ja kalliita taloja, tai vanhoja, joita ei uskalleta ostaa rakennusvuoden ja korjausvelan pelossa.

Okt-loukun ongelma koskee Ewertsin mukaan erityisesti isojen omakotitalojen omistajia.

– Koko itsessään ei ole haaste, vaan koon mukanaan tuomat asumiskustannukset. Mitä isompi talo, sitä korkeammat asumiskustannukset. Kotitaloudet laskevat kiinnostavan omakotitalon ostopäätöstä harkitessaan hyvin tarkkaan kustannuksia ja sitä, jääkö käteen riittävästi elämiseen lainojen ja asumiskustannusten jälkeen.

– Omakotitalojen ostajia huolestuttavat erityisesti talvikuukausien korkeat lämmityskustannukset. Laskelmia ei kuitenkaan tarvitse osata tehdä yksin. Pankkina yksi päätehtävistämme on auttaa asiakkaitamme asunnonostoprosessissa oman talouden ja maksukyvyn kartoittamisessa ja suunnittelussa, painottaa Ewerts.

Vuodenajat kannattaa huomioida kuukausikulujen budjetoinnissa. Talvikuukausien korkeammista kuluista selviää esimerkiksi säästämällä etukäteen.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen sanoo, että myyjien hankala tilanne rajoittaa markkinoille tulevaa tarjontaa.

– Emme saa myyntiin riittävästi sellaisia omakotitaloja, joita ostajat nyt etsivät eniten. Tällä hetkellä kysyntä kohdistuu kohtuuhintaisiin, järkevän kokoisiin, hyväkuntoisiin ja energiatehokkaisiin omakotitaloihin. Niitä on tarjolla liian vähän, Rantanen kertoo.

– Isojen ja kalliiden omakotitalojen myynti on haastavaa. Niiden myyntiajat ovat todella pitkät. Ostajien kipuraja on tällä hetkellä noin 500 000 eurossa. Kun tämä hintaraja ylittyy, kysyntä leikkautuu melko totaalisesti.

Tammi–maaliskuun aikana Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla tehtiin yhteensä 222 omakotitalokauppaa. Kauppojen keskimääräinen velaton hinta oli noin 506000 euroa ja keskimääräinen myyntiaika 157 vuorokautta. Espoossa myyntiajat ovat olleet selvästi lyhyemmät kuin Vantaalla, mutta yhteisenä nimittäjänä kaikissa pk-seudun kaupungeissa on ollut ostajien varovaisuus.

– Myyntiaikoihin vaikuttaa myös se, että omakotitalojen hintapyynnöt ovat edelleen poikkeuksetta liian korkeita. Epärealistiset hintapyynnöt karkottavat ostajat ja estävät kauppojen syntymisen. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei esimerkiksi 300-neliöisen talon omistaja halua ja voi myydä taloaan 150-neliöisen omakotitalon hinnalla, Rantanen toteaa.

Omakotitalon ikää ei kannata pelätä

– Monilla elää sitkeässä uskomus, että uuden omakotitalon ostaminen on aina turvallinen valinta. Todellisuudessa hyvin pidetty 30 vuotta vanha talo voi olla kunnoltaan huomattavasti parempi ja riskittömämpi hankinta kuin viisi vuotta vanha. Monet pelkäävät turhaan talon rakennusvuotta. Ikä ei ole koskaan syy talon ongelmiin. Ratkaisevaa on se, miten talosta ja sen rakenteista on huolehdittu ja onko sillä korjausvelkaa, Ewerts sanoo.

– Uudisrakentamisessa on aina riskejä. Et voi olla varma rakentamisen laadusta ja lopputuloksen virheettömyydestä. Vanhaa ostaessasi voit perehtyä kohteen kuntoon pintoja syvemmältä ja tiedät, mitä olet ostamassa. Mielestäni viisi tai 10 vuotta vanha talo on aina turvallisempi valinta. Silloin on jo tiedossa mahdolliset rakennusaikaiset virheet ja asumisessa esiin tulleet puutteet ja ongelmat, jatkaa Rantanen.

Pitkään jatkunut talouden taantuma ja huono työllisyystilanne ovat alkaneet Ewertsin mukaan näkyä alkuvuonna pankissa yhteydenottojen määrän kasvuna.

– Monilla perheillä on nyt talous tiukilla. Jos säästöpuskuria ei ole ollut tai säästöt on jo käytetty, alkuvuoden korkeat lämmityskustannukset, sähkölaskut siirtohintoineen ja korkojen nousun myötä nousseet lainanhoitokulut ovat johtaneet siihen, ettei maksuista ole enää omin avuin selvitty. Toivomme, ettei kynnys olla meihin yhteydessä olisi liian korkea, hän sanoo.