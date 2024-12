”Tämä on hullua” – newyorkilainen hotelli muuttuu siirtolaiskeskukseksi

New Yorkin kaupunki on sitoutunut käyttämään yhteensä 220 miljoonaa dollaria vuokratakseen maamerkkinä tunnetun Roosevel Hotellin laittomasti USA:ssa oleskelevien maahanmuuttajien käyttöön. Hotelli on Pakistanin valtio-omisteisen lentoyhtiön Pakistan International Airlinesin omistuksessa. Asiasta kertoo muun muassa The Economic Times.

Pitkän ja ikonisen historian omaavassa Roosevelt Hotellissa on yli 1 200 huonetta, joissa majoitetaan tällä hetkellä paperittomia, eli laittomasti maassa olevia siirtolaisia kolmen vuoden ajan määräaikaisen vuokrasopimuksen mukaisesti. Ennen vuokrasopimusta rakennuksessa toimi hotelli, jonka koronapandemia sulki vuonna 2020.

Järjestely on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä republikaanien Vivek Ramaswamyltä, joka ilmaisi tuohtumuksensa viestipalvelu X:ssä.

– Veronmaksajien rahoittama hotelli laittomille maahanmuuttajille on Pakistanin hallituksen omistama, mikä tarkoittaa, että New Yorkin veronmaksajat käytännössä maksavat ulkomaiselle hallitukselle laittomien siirtolaisten majoittamisesta omassa maassamme, hän kirjoitti.

– Tämä on hullua.

Roosevelt Hotellin tapaus on omiaan kiihdyttämään jo nyt kuumana käyvää keskustelua USA:n julkisen sektorin varojenkäytöstä. Ramaswamyn reaktio on merkityksellinen erityisesti siksi, että hän johtaa vuoden alusta lähtien Yhdysvaltain valtion ja hallinnon radikaaliin pienentämiseen tähtäävää yksikköä yhdessä Elon Muskin kanssa. He toimivat asiassa tulevan presidentti Donald Trumpin mandaatilla.