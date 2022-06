Joe Biden: Tämä on ääriajattelun toteutumista

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on arvostellut kovin sanoin korkeimman oikeuden päätöstä kumota Planned Parenthood v. Casey- ja Roe v. Wade -ennakkotapaukset Missisippin aborttikieltoa koskevassa tapauksessa. Ennakkotapauksista jälkimmäinen teki abortista perustuslaillisen oikeuden kaikkialla Yhdysvalloissa.

Nyt yksittäiset osavaltiot saavat päättää aborttilainsäädännöstä itse. Ainakin 13 osavaltiota on jo säätänyt lakeja, jotka tekevät abortista laittoman heti päätöksen jälkeen. Kaikkiaan yli 20 osavaltiossa on kaavailtu aborttilainsäädännön kiristyksiä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu johti mielenosoituksiin ympäri Yhdysvaltoja.

– Älkää erehtykö: tämä on ääriajattelun toteutumista ja traaginen virhe korkeimmalta oikeudelta, presidentti Biden tviittasi päätöksen jälkeen.

Hänen mukaansa kyse on vuosikymmeniä jatkuneista pyrkimyksistä ”horjuttaa lain tasapainoa”.

Presidentti toteaa toisessa tviitissään abortin kieltävien lakien astuvan jo voimaan joissakin osavaltioissa.

– Osa niistä on niin äärimmäisiä, että naisia voidaan rangaista oman terveytensä suojelemisesta jopa raiskaus- tai insestitapauksissa. Miljoonien naisten elämä ja terveys ovat vaarassa, Biden totesi.

Hän on vaatinut Yhdysvaltain edustajainhuonetta hyväksymään lain, joka takaisi aborttioikeuden. Esityksen läpimeno on kuitenkin hyvin epätodennäköistä.

Suhtautuminen aborttilainsäädäntöön noudattelee vahvasti puoluerajoja.

Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell luonnehti ratkaisua lausunnossaan ”rohkeaksi ja oikeaksi”. Hänen mukaansa kyse on perustuslain historiallisesta voitosta.

– Osavaltioilla ei ole ollut yli 50 vuoteen mahdollisuutta säätää edes kaikkein vaatimattomimpia suojauksia syntymättömille lapsille. Yli 90 prosenttia Euroopasta rajoittaa pyynnöstä tehtävää aborttia 15 viikon jälkeen, mutta jokaisen Yhdysvaltain osavaltion on ollut pakko sallia se yli kuukausi tämän jälkeen, McConnell muun muassa perusteli.

Hänen mukaansa oikeus kumosi nyt päätöksiä, ”joiden jopa liberaalit ovat pitkään myöntäneen olleen epäjohdonmukaisia” sekä palautti vallanjaon.

Republikaanijohtaja soimasi demokraattien suhtautuvan ”pysäyttävän äärimmäisesti” aborttiin.

Entinen presidentti Donald Trump suitsutti hänkin päätöstä perustuslain mukaiseksi Fox Newsin haastattelussa. Trump nimitti kaudellaan kolme konservatiivituomaria korkeimpaan oikeuteen. He kaikki äänestivät ennakkotapausten kumoamisen puolesta.

