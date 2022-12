Kenraali Jarmo Lindberg: Patriotilla ei voi ampua jokaiseen kohteeseen

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg nostaa Twitterissä esiin Yhdysvaltain mahdollisesti Ukrainaan lahjoittamien Patriot-järjestelmien vaikutusta maan puolustustaisteluun.

Twiittiinsä Lindberg on jakanut CSIS-ajatushautomon Mark F. Cancianin ja Tom Karakon artikkelin, jossa he esittelevät Patriot-järjestelmää ja mahdollisen lahjoituksen merkitystä.

Venäjä on julkisesti sanonut, että järjestelmien lähettäminen Ukrainaan johtaisi ”arvaamattomiin seurauksiin”, jotka uhkaisivat maailmanlaajuista turvallisuutta. Hyökkääjä on myös todennut, että Ukrainaan saapuessaan järjestelmästä tulee ensisijainen kohde uusille iskuille.

Canican ja Karako kumoavat väitteen järjestelmästä sodan laajentajana, sillä Patriot on puhtaasti puolustuksellinen ase, joka kohdistuu pääasiallisesti miehittämättömiä kohteita vastaan.

He eivät myöskään usko, että järjestelmä muuttaa sodan dynamiikkaa erityisen merkittävästi etenkin, kun lahjoitettavaksi on huhuttu järjestelmää, jossa on vain yksi ohjuspatteri. Saman nosti artikkelista esiin myös Lindberg.

– Korkea hinta per ohjus ja suhteellisen pieni määrä ohjuksia patterissa tarkoittavat, että Patriotin käyttäjät eivät voi ampua jokaiseen kohteeseen, he kirjoittavat.

– Raportoitu yksittäisen patterin paketti suojaa suhteellisen pientä aluetta.

Tutkijat uskovat, että mahdollisen lahjoituksen suurin arvo syntyy sen mukanaan tuomasta uskosta Ukrainan johtoon.

– Patriotin tuominen osoittaa, että molempien maiden johto tekee minkä pystyy. Se, että Yhdysvallat on halukas ottamaan riskin järjestelmän toimittamisessa osoittaa vahvan poliittisen sitoutumisen Ukrainalle, he kirjoittavat.

Patriot-järjestelmä otettiin Yhdysvalloissa käyttöön 1980-luvulla. Se on suunniteltu torjumaan ja tuhoamaan saapuvia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, kehittyneitä lentokoneita ja risteilyohjuksia.

— Jarmo Lindberg (@CharlesLindberg) December 16, 2022