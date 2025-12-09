Tämä kodin huomaamaton vaara voi sytyttää palon – tarkista heti

Kodin sähkölaitteet ja -asennukset voivat aiheuttaa paloriskejä ja sähköiskun vaaraa, jos niiden turvallisuuteen ei kiinnitetä huomiota. Kolmen vuoden takaiset sähköalan standardimuutokset eivät vieläkään ole riittävän laajasti tiedossa. Suomen pelastusalan keskusjärjestö on julkaissut ohjeita sähkölaitteiden paloturvallisuuteen yhdessä Sähköinfon, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja Finanssialan kanssa.

Kodin sähköasennuksia ohjaa SFS 6000 -standardisarja, joka koskee pienjännitesähköasennuksia. Vuonna 2022 standardiin lisättiin vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa liesiä, kiukaita, valaisimia, akkuja ja aurinkosähköjärjestelmiä.

– Kaikkia uusia paloturvallisuusvaatimuksia ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin, vaikka muutoksesta on jo aikaa. Nyt tulisi varmistaa, että sekä ammattilaiset että asukkaat tietävät nämä asiat ja osaavat huolehtia paloturvallisuudesta riittävällä tarkkuudella, toteaa palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto SPEKistä tiedotteessa.

Standardissa edellytetään, että seniori- ja palveluasumisessa sekä erityisryhmien asunnoissa uudet sähköliedet ja liesitasot varustetaan liesivahdilla. Liesivahti tunnistaa vaaratilanteet ja katkaisee tarvittaessa liedestä virran.

Yleisessä tiedossa ei välttämättä ole, että standardi velvoittaa kaikissa lieden vaihdoissa arvioimaan turvallisuutta.

Liesipaloja voi ehkäistä huolellisuudella, mutta myös liesiturvalaitteilla. Kun liettä vaihdetaan tai asennetaan, kannattaa pohtia ammattilaisen kanssa, millainen ratkaisu olisi turvallisin omaan kotiin.

– Esimerkiksi induktioliedet, ajastimella varustetut liedet ja lapsilukolliset mallit voivat ehkäistä tahattomia päälle kytkentöjä ja näin myös tulipaloja, Lehto vinkkaa.

Kun kodeissa päivitetään sähkölaitteita tai tehdään sähköremontteja, paloturvallisuuteen liittyvät seikat voivat jäädä helposti huomiotta. Kaikkea ei voi eikä saa tehdä itse. Muutostarpeet on tärkeää käydä läpi sähköasentajan kanssa.

– Maallikon tekemiset rajoittuu tiettyihin pieniin sähkötöihin, kuten sisustusvalaisimen liittämiseen valaisinliittimellä eli ”sokeripalalla” tai valonkatkaisijoiden kansien irrottamiseen maalaustyön ajaksi. Heti, kun mennään varsinaisiin sähkötöihin, se vaatii alan ammattilaisen, muistuttaa tekninen asiantuntija Jyrki Laine Sähköinfo Oy:stä.

Sähkölaitteet ovat yksi yleisimmistä rakennuspalojen aiheuttajista. Riskit syntyvät usein laitteiden huonosta kunnosta, huollon puutteesta, käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta tai huolimattomuudesta.

– Vakavin sähkölaitteiden aiheuttama vaaratilanne käyttäjälle on sähköisku, jossa vauriot voivat olla kaikkea säikähdyksen ja kuoleman väliltä, Laine toteaa.

– Toinen riski on tietysti tulipalo, jos sähkölaitteiden liitoksia on tehty huonosti ja siellä pääsee syntymään lämpöä, hän jatkaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Lieden lisäksi yksi huomion kohteista tulisi olla nollaluokan pistorasiat eli maadoittamattomat pistorasiat.

– Maadoittamattomia pistorasioita on suomalaisissa kodeissa pilvin pimein. Omassakin huushollissa niitä löytyy siltä puolelta, missä ei ole vielä tehty sähköremonttia, Laine paljastaa.

Maadoittamattomat pistorasiat on syytä vaihtaa remonttien yhteydessä maadoitettuihin, ja suositeltavaa on myös asentaa vikavirtasuojakytkin. Yhdessä ne suojaavat käyttäjää vikatilanteissa sähkötapaturmilta ja ehkäisevät tulipaloja.