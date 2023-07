Tämä kodeissa yleistynyt luksustuote voi aiheuttaa jättimäisen vahingon

Vuosikymmenten takainen luksuspeti vesisänky tuottaa edelleen pahoja vuotovahinkoja suomalaiskodeissa. Pitkään jatkuessaan vuodot voivat aiheuttaa merkittäviä vaurioita jopa rakennusten rakenteisiin, joiden korjaamisen lasku nousee useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

LähiTapiolan tilastojen mukaan vesisängyistä on aiheutunut vahinkoja 1-2 vuodessa. Vuotojen korvauskulut ovat nousseet enimmillään selvästi yli 10 000 euron.

– Rikkoutumisen syynä on usein jokin terävä esine esimerkiksi korvakoru, joka on rikkonut sängyn ja suoja-allaskin on pettänyt. Turhien vahinkojen näkökulmasta minulle ei tule ikävä tätä oman aikakautensa villitystä, sanoo tiedotteessa korvaustoiminnasta ja liiketoiminnan tuesta vastaava johtaja Antti Määttänen LähiTapiola Pirkanmaalta.

Viime vuosina jääkaappeihin integroidut jääpalakoneet ovat yleistyneet ja myös ne ovat aiheuttaneet korvaushakemuksia vakuutusyhtiöön.

Jääpalakoneen osien rikkoutuminen tai letkujen irtoamiset ovat aiheuttaneet isoja vuorovahinkoja. Korjauslaskut ovat LähiTapiolan mukaan pahimmillaan nousseet lähelle 100000 euroa.

– Jääpalakoneissa voi olla oma vesisäiliö tai ne on kytketty suoraan vesijohtoverkkoon. Suurimmat vahingot syntyvät jälkimmäisistä laitteista. Vikoina on ollut putkien irtoamisia, jyrsijän syömiä putkia, asennusvirheitä ja suodattimen tukkeutumisia. Vuodot ovat tapahtuneet kaapistojen takana ja sokkeleissa, jolloin vahingot ovat olleet varsin isoja, ennen kuin ne on havaittu, Määttänen sanoo.

– Suosittelisin vähintään vuotohälyttimien asentamista putkiston liitoskohtiin sekä jääkaapin taakse. Koko keittiön kattava remontti on siten vältettävissä ja siten arkikin sujuu vaivattomammin. Lisäksi, jos jääpalakone ei ole aktiivisessa käytössä, kannattaa vesihana sen osalta sulkea.