Maailman tilanne huolettaa suomalaisia eniten taloudessa

Lähes 80 prosenttia suomalaisista on vähintään melko huolissaan epävakaan maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksista talouteen, kertoo OP:n teettämä kysely. Osuus on kyselyssä esitetyistä huolista suurin. Seuraavaksi suurimmat huolet ovat Suomen talouden kehitys ja Yhdysvaltojen muuttunut talouspolitiikka.

– Vähiten suomalaisia huolettaa taloudellisesta näkökulmasta annetuista vaihtoehdoista tekoäly, henkilökohtainen talous ja työvoimapula. Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia hyvin monella tasolla. Suurinta huoli epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta on vanhemmilla ikäluokilla. Se on ymmärrettävää, koska he ovat eläneet edellisen kylmän sodan aikana ja nähneet sen vaikutuksia talouteen, sanoo OP Ryhmän Vähittäispankin johtaja Harri Nummela tiedotteessa.

Kyselyn perustella naiset ovat huolissaan kaikista kyselyssä esitetyistä talouden kehitykseen vaikuttavista asioista. Suurimmat erot löytyvät ilmastonmuutoksen ja työvoimapulan vaikutuksista talouteen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta talouteen on vähintään melko huolissaan 67 prosenttia naisista, kun miehillä osuus on 44 prosenttia. Laajasti Suomen ja muiden länsimaiden talouden ongelmaksi ennustetusta työvoimapulasta on huolissaan 44 prosenttia naisista ja 25 prosenttia miehistä.

– Naiset ovat monien tutkimusten mukaan yleisesti enemmän huolissaan kuin miehet. Sukupuolten välinen huolikuilu on joidenkin tutkimusten mukaan jopa kasvussa. Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronakriisi kasvatti miesten ja naisten kokemaa huolta vielä aiempaa suuremmaksi. Huoli voi kuitenkin olla myös myönteinen asia, jos se johtaa parempaan taloudelliseen varautumiseen, Nummela sanoo.