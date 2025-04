Tämä Donald Trumpin ”vapautuksen päivästä” tiedetään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti kaksi tuntia sitten Truth Social -palvelussaan, että tänään on ”Liberation day” eli vapautuksen päivä.

Trump viittaa uusiin tuontitulleihin, jotka ”vapauttavat” amerikkalaiset ulkomaisista tuotteista.

Trumpin on määrä antaa ilmoituksensa kello 22 Suomen aikaa. Tarkkoja yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa, mutta BBC:n mukaan ”aaltovaikutus” tullaan todennäköisesti tuntemaan kautta maailman.

EU ja Kanada ovat uhanneet asettaa Yhdysvalloille vastatulleja.

Suomen bruttokansantuote voi laskea pahimmillaan jopa 1,6 prosenttia, mikäli kauppa Yhdysvaltoihin vähenee, Etla on aiemmin arvioinut. Yhdysvaltojen vienti oli viime vuonna 11 prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi tänään, ettei ”sulje mitään pois” liittyen Trumpin tuleviin tulli-ilmoituksiin. Starmer totesi, ettei kauppasota hyödytä ketään ja että Britannia on varautunut kaikkiin mahdollisuuksiin.

Trumpin tariffi-ilmoitukset ovat jatkuneet hänen virkakautensa alun liki pökerryttävää tahtia, joukossa on useita viivästyksiä ja peruutuksia.

BBC koosti listan tulleista, jotka tällä hetkellä ovat voimassa:

4. heinäkuuta: 10 prosentin tulli tuotteille Kiinasta.

4. maaliskuuta: Kiinan tullit 20 prosenttiin, 25 prosentin tullit tuotteille Meksikosta ja Kanadasta sekä 10 prosenttia Kanadasta tuotavalle energialle.

6. maaliskuuta: Kanadan kaliumkarbonaatille (käytetään lannoitteissa Yhdysvalloissa) tariffi, pienennetty 25 prosentista kymmeneen.

12. maaliskuuta: 25 prosentin tullit teräs- ja alumiinituonnille.

2. huhtikuuta: 25 prosentin tulli USA:an tuoduille autoille, astumassa voimaan tänään.

Yhdysvaltoihin tuotu auto, jonka arvo on 50 000 dollaria ja johon sovelletaan 25 prosentin tariffia, maksaisi siis 12500 dollaria lisää.

Maksun maksaa fyysisesti tavaroita tuova kotimainen yritys, ei niitä vievä ulkomainen yritys. Eli käytännössä kyseessä on vero, jonka yhdysvaltalaiset kotimaiset yritykset maksavat Yhdysvaltain hallitukselle, BBC toteaa artikkelissaan.

Mikäli maahantuojayritys siirtää tariffin kustannukset ostajalle, se näkyy kuluttajille korkeampana hintana. Jos taas tuontiyritys ottaa kustannukset omalle kontolleen, yrityksen voitot ovat pienemmät.

Toisaalta ulkomaalaiset vientiyritykset saattavat joutua alentamaan omia tukkuhintojaan säilyttääkseen amerikkalaiset asiakkaat.

Berkeleyn yliopiston professori, presidentti Bill Clintonin hallinnossa työministerinä toiminut Robert Reich toteaa X-alustalla, että tulleja voidaan käyttää välineenä amerikkalaisen teollisuuden suojelemiseen.

– Tullit sellaisenaan eivät kuitenkaan maagisesti tuo lisää työpaikkoja Yhdysvaltoihin tai saa aikaan uutta tuotantoa, hän jatkaa.

Sen sijaan tavallinen palkansaaja maksaa viulut. Trump on lupaillut tariffien vastineeksi alentaa kovatuloisten sekä suuryritysten verotusta.

– Se olisi massiivinen tulonsiirto suurimmalta osalta amerikkalaisia superrikkaille, Reich jyrisee videollaan.

