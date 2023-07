Tämä asia kannattaa muistaa vuokralaisen vaihtuessa

Moni vuokralainen vaihtaa asuntoa loppukesästä, joka on vuokramarkkinoilla sesonkiaikaa. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokralaisen on luovutettava asunto vuokranantajalle avaimineen tyhjennettynä ja siivottuna.

Mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi osapuolten ei kannata tyytyä avainten jättämiseen pöydälle, vaan heidän kannattaa tehdä huolellinen lopputarkastus ja varmistaa vakuuden palautus täysimääräisesti.

Ennen avainten luovuttamista tehtävässä lopputarkastuksessa asunnon kunto käydään läpi ja mahdolliset siivouspuutteet sekä korjaustarpeet kirjataan ylös tai niistä otetaan valokuvat.

– On tärkeää, että asunnon kunto on dokumentoitu myös vuokrasuhteen alkaessa, jotta tilanteita voidaan verrata toisiinsa sen toteamiseksi, mistä lähtevä vuokralainen on vastuussa ja mistä taas ei, Suomen vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo selventää tiedotteessa.

Aarnivuon mukaan Suomen vuokranantajien neuvontaan saapuu usein kysymyksiä siitä, kuinka tulisi toimia, jos yhteistä päivää lopputarkastuksen tekemiselle ei löydy. Yhteisen tarkastuksen etuna on yleisesti se, että osapuolet voivat yhdessä arvioida esimerkiksi sitä, onko jokin jälki tavanomaista kulumista vai ei, ja sopia miten sen kanssa toimitaan.

– Olennaista kuitenkin on, että tarkastus tehdään huolellisesti ja dokumentoidusti, vaikka kummankin toimesta erikseen, Aarnivuo kertoo.

– Tarkastus vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä vie vain hetken, mutta sillä voidaan välttää monet riitaisuudet siitä, kenen vastuulle mikäkin kuuluu.

Asunnon hallinta tulee luovuttaa vuokranantajalle muuttopäivänä. Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, jolloin puolet asunnosta on jätettävä vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana päivänä kokonaisuudessaan.

– Vuokrasopimuksessa muuttopäivästä on usein sovittu lain olettamasta poikkeavalla tavalla niin, että asunto täytyy luovuttaa kokonaan jo vuokrasopimuksen päättymispäivänä. Tällöin asunto on mahdollista vuokrata seuraavalle heti kuun ensimmäisestä päivästä alkaen, Aarnivuo huomauttaa.

Jos asunto vapautuu ennen muuttopäivää, myös tarkastus voidaan tehdä hyvissä ajoin. Etuna on tällöin se, että vuokralaiselle voidaan tarjota mahdollisuus täydentää esimerkiksi loppusiivousta, jos siitä on huomautettavaa.

– Vuokralaisen kannattaa huomioida, että kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet, kuten vuokranmaksu ja kotivakuutuksen pitäminen voimassa sitovat vuokrasuhteen loppuun saakka, ellei vuokranantajan kanssa sovita toisin, Aarnivuo neuvoo.

Vuokrasopimuksen velvoitteiden turvaksi asetettu vakuus tulee palauttaa vuokralaiselle lopputarkastuksen jälkeen viivytyksettä, jos perusteita sen käyttämiselle ei ole. Aarnivuo painottaa, että vuokralaisella ei ole oikeutta kesken vuokrasuhteen ilmoittaa käyttävänsä vakuutta esimerkiksi viimeisten vuokrien maksamiseen, koska vakuuden tarkoituksena on turvata kaikkien sopimusvelvoitteiden täyttämistä koko vuokrasuhteen ajan.

Maksamaton vuokra, vesimaksu, siivouspuutteet tai vaikkapa huoneistolle aiheutetut vahingot voivat oikeuttaa pidättämään vakuuden osittain tai jopa täysimääräisesti. Hyvän vuokratavan mukaan vuokralaiselle tulee kuitenkin ilmoittaa vakuuden pidättämisestä ja sen perusteista kirjallisesti. Mahdollisuuksien mukaan on myös lähetettävä erittely syntyneistä kustannuksista lasku- tai kuittikopioineen.