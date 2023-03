Talvisodan päättymispäivä: Yhtenäisyys mahdollisti, että itsenäisyys säilyi

Talvisodan päättymisestä tulee tänään kuluneeksi 83 vuotta. Puolustusvoimien entisen komentajan, kenraali (evp.) Jarmo Lindbergin mukaan yhtymäkohdat talvisodan ja Ukrainan käymän puolustustaistelun välillä ovat “vahvasti kaikkien mielissä.”

– Suomen kohtalo oli tuolloin veitsenterällä, mutta kansan yhtenäisyys ja uhrimielisyys sekä kansainvälinen poliittinen tilanne mahdollistavat sen, että Suomen itsenäisyys säilyi, mutta hinta tästä oli kova ja katkera, Lindberg kirjoittaa blogissaan.

Sodassa kaatui yhteensä 25 000 suomalaista ja Suomi joutui luovuttamaan rauhansopimuksessa noin 12 prosenttia maa-alastaan Neuvostoliitolle.

– Vasta paljon myöhemmin ja huomioiden toisen maailmansodan dramaattiset seuraukset niin Baltian kuin Itä-Euroopan maille, jotka joko liitettiin Neuvostoliiton osaksi tai sen valtapiiriin, talvisodan lopputulosta ryhdyttiin tulkitsemaan myös voittona, joka turvasi Suomen itsenäisyyden.

Kenraalin mukaan yhtymäkohdat talvisodan ja Ukrainan välillä ovat ymmärrettäviä, mutta hän muistuttaa, että maiden tilanteissa on myös merkittäviä eroja.

– Venäjän laittoman hyökkäyksen käynnistämän Ukrainan sodan jatkuessa nyt jo toista vuotta on ymmärrettävää, että meillä Suomessa yhtymäkohdat Suomen talvisotaan ja Ukrainan taisteluun itsenäisyydestään ovat vahvasti kaikkien mielissä vaikka tilanteessa onkin merkittävät erot.

– Ukraina on väkiluvultaan yli 40 miljoonainen kansa ja Suomi ei koskaan voinut edes kuvitella saavansa samankaltaista apua ja tukea, jota ukrainalaiset saavat kaikkialta maailmasta.

Jarmo Lindbergin mukaan yhtymäkohtia voi kuitenkin löytää esimeriksi siitä, että sota harvoin ratkaistaan vain taistelukentällä, vaan yleensä se päättyy poliittiseen sopimukseen.

– Aika näyttää, mikä ratkaisu Ukrainassa tulee syntymään. Selvää kuitenkin on, että Ukrainan tukemista on jatkettava ja tukea on myös lisättävä ja monipuolistettava, että poliittiseen prosessiin päästään ja sota ja tappaminen saadaan päättymään.

Puolustusvoimien entisen komentajan mukaan suomalaisten on syytä muistaa kiitollisuudella kaikkia talvisodan sankareita, jotka “mahdollistavat sen Suomen säilymisen ja kehittämisen, josta me saamme nyt nauttia”.

– Tämä velvoite on juuri nyt entistä ajankohtaisempi myös meidän kaikille tuleville päättäjillemme, Lindberg toteaa.

