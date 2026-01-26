Talvipuku sai venäläisen sotilaan näyttämään pingviiniltä

Ukrainan asevoimien aluepuolustusjoukkojen 120. erillinen prikaatin julkaisemalla videolla näyttää erehdyttävästi siltä, kuin venäläinen sotilas olisi pukeutunut partiointia varten pingviiniksi. Hänellä on väljä, alaspäin levenevä viittamainen puku, jossa on talvinen kuviointi.

Kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen suojapuku. Tavallisesti suojapukuja käytetään yleisen suojautumisen lisäksi sotilaasta lähtevän lämpöjäljen häivyttämiseen. Näin lämpökamerat eivät havaitse sotilasta yhtä tarkasti.

Kuvan perusteella varuste ei kuitenkaan näytä lämpöjälkisuojalta, vaan tavanomaiselta talviselta naamiointiviitalta (маскхалат-пончо), jota pidetään muiden varusteiden päällä. Naamiointiviitan tavoitteena on rikkoa ihmisen tunnistettava siluetti ja vaikeuttaa siten kohteen tunnistamista. Ponchomainen muoto on myös käytännöllinen, sillä se on helppo pukea kypärän, liivin ja repun päälle. Lennokin kuvaamalta videolta näkyy lisäksi, että viitta on ilmeisen tanakasti topattu.

Videon kuvauspaikka ei ole tarkemmin tiedossa, mutta aluepuolustusjoukkojen 120. erillisen prikaatin päätoimipaikka on länsilounaassa Vinnytsiassa. Yksikön sotilaita on kuitenkin taistellut myös esimerkiksi Donetskissa vuonna 2024.

Mutta miksi hyökkääjän sotilaalla näyttää olevan nokka? Todennäköisesti kyse ei ole pingviiniasusta, vaan viitan huppuun muotoillusta lippamaisesta suojasta, joka on erityisen pitkä. Sitä, onko se tarkoituksellisen pitkä muistuttaakseen linnun nokkaa, on mahdotonta tietää. Ainakin hahmo muistuttaa vähemmän ihmistä.

Onko tällaisesta epäihmismäisestä suojauksesta erityisen paljon hyötyä? Lienee ilmeistä, ettei kukaan vakavissaan odota että rintamalla Ukrainassa talsisi isoja, pilkullisia pingviinejä. Myöskään videolle tallentuneelle viitan kantajalle ei käynyt hyvin.

Videon voi katsoa esimerkiksi 120. erillisen prikaatin Facebook-sivulta.