Talvilomat näkyvät liikenteessä, varaudu ruuhkiin ja huonoihin ajokeleihin

Perinteinen talvilomakausi on jälleen käynnistymässä, kun koulujen hiihtolomat alkavat totutusti kolmessa erässä viikoilla 8, 9 ja 10. Maanteillä lomakausi kasvattaa selkeästi pohjoiseen suuntautuvan liikenteen määriä.

Fintraffic, Poliisihallitus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Sisäministeriön pelastusosasto, Hätäkeskuslaitos sekä Liikenneturva nostavat esille ennakoinnin merkityksen, jotta liikenne maanteillä saadaan sujumaan mahdollisimman turvallisesti.

– Tulevina hiihtolomaviikonloppuina tieliikenne vilkastuu selkeästi, joten matkalle on syytä varata nyt tavallista enemmän aikaa. Liikennemäärät alkavat nousta jo perjantaina 14.2., ja ratin takana on tärkeää noudattaa nyt vastuullista ajotapaa. Tämä tarkoittaa muun muassa turhien ohitusten välttämistä, riittäviä turvavälejä sekä kelin mukaan ajamista, kertoo tulevasta hiihtolomasesongin käynnistymisestä Fintrafficin tieliikennekeskuksesta yksikönpäällikkö Eero Sauramäki tiedotteessa.

Poliisi valvoo tuttuun tapaan liikenteen turvallisuutta koko maassa ja kohdistaa valvontaansa etenkin ylinopeuksiin, ajokuntoon sekä ajotapoihin, kuten liian lyhyisiin turvaväleihin, turvavöiden ja puhelimien käyttöön sekä kelien mukaisiin renkaisiin.

– Turvallinen hiihtolomaliikenne alkaa levänneestä ja ajamiseen keskittyneestä kuljettajasta. Väsymys heikentää reaktiokykyä ja keskittymistä, joten riittävä lepo ennen matkaa on tärkeää, erityisesti pidemmillä matkoilla, joissa vaihteleva keli asettaa usein lisähaasteita kuljettajalle, muistuttaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Vaihtelevat talvikelit kannattaa ottaa huomioon jo matkaa suunniteltaessa, etenkin jos edessä on pidempi ajomatka.

– Suomi on pitkä maa, ja Helsingistä Kittilään ajettaessa keli ehtii muuttua paisteesta pyryyn useammankin kerran. Ennen matkaan lähtöä on suositeltavaa tarkistaa keliennuste koko matkalle ja varata tarvittaessa lisää aikaa tai lisätä yöpyminen matkan varrelle. Jos keli muuttuu huonoksi matkan aikana, on vauhtia vähennettävä ja turvaväliä pidennettävä, ohjeistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen.

Oman ajoreitin ruuhkatilanteen, liikennetiedotteet, ajokelin ja talvikunnossapidon tilanteen voi tarkistaa Fintraffic Mobiilista. Sääennusteet ja voimassa olevat kelivaroitukset löytyvät kootusti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Älä anna talvikelien yllättää

Hiihtolomaliikenteeseen valmistautuminen lisää matkanteon turvallisuutta ja sujuvuutta. Traficomin yksikönpäällikkö Jussi Pohjonen muistuttaa, että talvikeleillä on tärkeää varmistaa, että autossa on kaikki tarvittava yllätysten varalle ja että matkatavarat on pakattu turvallisesti.

– Talvikeleillä kannattaa varmistaa, että autossa on kaikki tarvittava yllätysten varalle – ja että matkatavarat on pakattu oikein turvallisuutta unohtamatta. Ennen matkaan lähtöä tarkista, että renkaiden kulutuspinta on riittävä ja ilmanpaineet kunnossa. Huolehdi myös siitä, että valot toimivat moitteettomasti ja lasinpesuneste kestää pakkasta. Pitkille matkoille mukaan kannattaa pakata myös lämpimiä vaatteita, taskulamppu, lumiharja, jääraappa ja varavirtalähde.

Auton pakkaamiseen on myös tärkeää kiinnittää huomiota: raskaat tavarat tulisi sijoittaa tavaratilan pohjalle ja lähelle takapenkin selkänojaa. Näkyvyyden säilyminen takalasin kautta on oleellista, joten suksiboksi voi olla kätevä lisäratkaisu, jos tavaraa on paljon.

Talviset ajokelit ja vilkas liikenne lisäävät maanteillä liikenneonnettomuuksien riskiä. Jotta onnettomuustilanteessa osattaisiin toimia oikein ja turvallisesti, on tärkeää, että jokainen tietää, mitä tehdä.

– Onnettomuustilanteissa on tärkeä varmistaa, että asiasta on ilmoitettu pelastusviranomaisille ja että onnettomuus ei aiheuta lisäonnettomuuksia. Jos havaitset liikenneonnettomuuden, kytke ajoneuvosi hätävilkut päälle, millä varoitat takana tulevia edessä olevasta onnettomuudesta. Jos olet onnettomuuspaikalla ensimmäisten joukossa, pysähdy turvalliseen paikkaan ja pidä hätävilkut päällä. Siirry sen jälkeen tiealueen piennarta pitkin onnettomuuspaikalle ja pyri estämään lisävahingot katkaisemalla onnettomuusautosta virta ja varoittamalla muuta liikennettä. Muista huomioida oma turvallisuus ja onnettomuuspaikan tiealueen muu ohittava liikenne myös silloin, kun autat loukkaantuneita, summaa sisäministeriön pelastusosastosta pelastusylitarkastaja Juha Virolainen.

Jos pelastustyöt ovat jo käynnissä, keskity onnettomuuspaikan turvalliseen ohitukseen eli hidasta vauhtia sekä noudata ohjeita. Älä myöskään kuvaa onnettomuuspaikkaa.

Hätäkeskuslaitokselta muistutetaan lisäksi 112 Suomi -sovelluksesta, joka turvaa avun saapumisen paikalle nopeasti.

– Muistaa kannattaa, että meitä kaikkia koskee yleinen auttamisvelvollisuus. 112 Suomi -mobiilisovelluksesta soittaessasi tarkka sijaintitietosi välittyy hätäkeskukselle automaattisesti, ja apu saadaan nopeasti juuri oikeaan paikkaan. Lataa siis ilmainen sovellus puhelimeesi valmiiksi, ja tutustu etukäteen sovelluksen käyttöön ja palveluvalikoimaan, jotta osaat käyttää sitä hädän hetkellä, muistuttaa kehittämispäällikkö Tommi Hopearuoho Hätäkeskuslaitoksesta.

Hiihtoloman menoliikenteen vilkkaimmat päivät ovat ennusteiden mukaan perjantai 14. helmikuuta ja lauantai 15. helmikuuta, kun lomalle lähdetään pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Liikennemäärät nousevat jo perjantaina puolenpäivän jälkeen, ja ajoittaista jonoutumista voi esiintyä erityisesti pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4, 5 ja 9 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka. Myös sunnuntaille 16. helmikuuta odotetaan normaalia talvisunnuntaita suurempia liikennemääriä, mutta menoliikenne on tuolloin jo edellispäiviä rauhallisempaa. Myös pohjoisen matkailukohteiden läheisyydessä esiintyy ajoittaista jonoutumista erityisesti perjantaina ja lauantaina.

Kun eteläsuomalaiset palaavat hiihtolomiltaan, keskisuomalaiset lähtevät lomille. Perjantai 21. helmikuuta näkyy Etelä-Suomessa kasvavina paluuliikennemäärinä ja Keski-Suomessa kasvavina meno- ja paluuliikennemäärinä. Viikon vilkkain päivä on kuitenkin lauantai 22. helmikuuta, ja pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä esiintyy runsaasti etenkin valtateillä 4, 5 ja 9. Etelän suuntaisessa liikenteessä liikennemäärät ovat kohonneet vielä sunnuntaina 23. helmikuuta, mutta ne jäävät kuitenkin lauantaita pienemmiksi. Sunnuntaina eniten liikennettä kulkee valtateillä 3, 4, 5 ja 9. Myös pohjoisen matkailukohteiden läheisyydessä on hyvä varautua jonoutumisiin erityisesti perjantaina ja lauantaina.

Hiihtolomakauden viimeinen liikennehuippu sijoittuu maaliskuun ensimmäiselle viikonlopulle, jolloin edellisviikon lomalaiset palailevat ja Pohjois- ja Itä-Suomessa päästään lomanviettoon. Perjantaina 28.2. ja sunnuntaina 2.3. liikenne on vilkasta pohjoisessa erityisesti Oulu–Kemi–Rovaniemi (valtatie 4) sekä Oulu–Kuusamo (valtatie 20) väylillä.