Talvikauden yleiseltä vatsataudilta voi jatkossa suojautua rokotteella

Kalikiviruksiin kuuluvat norovirukset ovat yleisimpiä aikuisten vatsatautien aiheuttajia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan myös lasten vatsataudeista merkittävä osa johtuu noroviruksista. Ne aiheuttavat vatsatautiepidemioita muun muassa sairaaloissa, kouluissa, hotelleissa, risteilylaivoissa ja kylpylöissä.

Virukset ovat erittäin herkästi tarttuvia. Taudin voi saada muiden ihmisten ohella veden, elintarvikkeiden ja kosketuspintojen kautta tai aerosoli-infektiona oksentelun yhteydessä.

Koronavirusrokotteestaan tunnettu amerikkalaisyhtiö Moderna on edistynyt tautia vastaan suunnitellun rokotteen kehitystyössä. Viimeisen vaiheen kliinisessä tutkimuksessa on mukana 2500 pääosin iäkkäämpää potilasta Britanniassa. Times-lehden mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen mRNA-rokote norovirusta vastaan.

Tutkimusta tehdään 27 eri sairaalassa ja lääkäriasemalla. Puolet osallistujista saa mRNA-1403-rokotteen ja puolet lumelääkkeen. Osallistujia seurataan 25 kuukauden ajan suojavaikutuksen arvioimiseksi. Asiantuntijoiden mukaan onnistuminen edellyttää ainakin 65 prosentin suojavaikutusta virukselta. Moderna arvioi samalla, riittääkö henkilölle yksi rokote, vai pitääkö niitä antaa influenssarokotteen lailla vuosittain.

Alustavien tutkimusten mukaan rokote luo vahvan immuunivasteen useita noroviruksen kantoja vastaan. Britanniassa tautiin sairastuu vuosittain neljä miljoonaa ihmistä. Heistä noin 12 000 joutuu sairaalaan ja 80 menehtyy. Norovirus aiheuttaa influenssan ja koronaviruksen ohella merkittävää painetta terveydenhuollolle. Riskiryhmässä ovat erityisesti iäkkäät potilaat.

Britannian terveysministeri Wes Streeting arvioi noroviruksen aiheuttavan Britanniassa noin sadan miljoonan punnan eli 120 miljoonan euron vuosikustannukset.

Norovirukselta suojaavan rokotteen arvioidaan tulevan laajempaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2026.