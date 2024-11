Talvi tuli – onhan taloyhtiösi varautunut?

Taloyhtiöllä on kuitenkin aina vastuu kiinteistön turvallisuudesta, jos jotain sattuu, muistuttaa Isännöintiliitto.

Taloyhtiön kannalta tärkeää on sopia talvikunnossapidosta, huomioida budjetissa runsaslumisen talven aiheuttamat lisäkustannukset sekä turvallisuuskysymykset.

– Tärkeintä on muistaa ennakointi ja varautuminen. Kiinteistön omistajalla on aina vastuu huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Jos joku loukkaantuu kiinteistöllä esimerkiksi hiekoittamisen laiminlyönnin takia, taloyhtiö on vastuussa vahingosta, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo kertoo tiedotteessa.

Taloyhtiö ei voi siirtää vastuuta kokonaan itseltään pois

Taloyhtiössä on hyvä sopia kirjallisesti huoltoyhtiön kanssa talvikunnossapidosta. Mikään sopimus ei kuitenkaan vapauta taloyhtiötä vastuusta.

– Liian usein kuulee jonkun sanovan, että heidän taloyhtiössään huolto hoitaa talvikunnossapidon, jolloin taloyhtiö ei ole vastuussa, jos pihalla sattuisi esimerkiksi liukastuminen. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan ihan suoraan mene näin, Rintamo sanoo.

– Taloyhtiö voi siirtää vastuuta talvikunnossapidon käytännön tehtävistä sopimuksella esimerkiksi huoltoyhtiölle, mutta se ei vapauta kiinteistön omistajaa vastuusta vahinkotilanteessa. Taloyhtiö on ensisijaisesti korvausvastuussa laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista sille, joka vahinkoa on kärsinyt. Näissä tilanteissa taloyhtiö voi vaatia huoltoyhtiöltä korvausta, jos se on laiminlyönyt sovittujen tehtävien hoitamisen, Rintamo jatkaa.

Hän muistuttaa, että taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin on tarpeen varmistaa, että talvikunnossapidon tehtävistä ja vastuista on sovittu yksityiskohtaisesti ja tarkasti esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa.

– Puutteisiin tai laiminlyönteihin tehtävien hoitamisessa on puututtava ripeästi. Lisäksi on syytä huolehtia, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa, summaa Rintamo.