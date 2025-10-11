Tältä Vladimir Putinin yksityiselämä näyttää

Eletään kesää 2004. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen vaimonsa Ljudmila ovat virallisella vierailulla Meksikossa. Pariskunnan avioliitto oli tiettävästi jo aiemmin ollut paineiden alla Putinin uskottomuuden vuoksi, ja Venäjän ensimmäisen naisen huolet ovat kiehumassa yli.

Vaikka Venäjä on Putinin kauden alkuvuosina lämmitellyt länsisuhteita, entinen KGB-upseeri on jo antanut väläyksiä tulevasta: Tšetšeniassa on käyty raakaa sotaa ja tiedotusvälineiden vapauksia on rajoitettu. Kolme kuukautta ennen presidenttiparin lentoa Meksikoon Putin oli varmistanut toisen virkakautensa vaaleissa, joita kansainväliset tarkkailijat kritisoivat epädemokraattisiksi.

Sattumalta presidentin vanha tuttava Igor Shadkhan on samaan aikaan Meksikossa. Elokuvaohjaaja, joka oli tehnyt dokumentteja Putinista, pyysi tapaamista. Hänet ohjattiin presidenttiparin hotellihuoneeseen. Putinin ja Ljudmilan kuunnellessa Shadkhan varoitti, että Putin oli muuttumassa itsevaltiaaksi, joka johdatti Venäjää takaisin neuvostoaikaiseen menneisyyteen.

Hänen sanansa iskivät Ljudmilaan, entiseen Aeroflotin lentoemäntään, jolla on kaksi tytärtä Putinin kanssa. Shadkhanin puhuessa Ljudmilasta tuli ”hysteerinen” ja hän yritti kyyneleet silmissä vakuuttaa dominoivaa aviomiestään siitä, että tämä oli tehnyt väärin palatessaan Kremliin ja pyrkiessään toiselle kaudelle aiemmin samana vuonna.

Putin oli tyrmistynyt, kuten Shadkhankin. Elokuvantekijä poistui hotellista tajuttuaan nähneensä kohtauksen, jota hänen ei olisi pitänyt nähdä.

Edellä kuvatusta välikohtauksesta kerrotaan uudessa kirjassa The Tsar Himself. How Vladimir Putin Deceived Us All, jonka ovat kirjoittaneet kaksi Yhdysvalloissa asuvaa venäläistä oppositiotoimittajaa Roman Badanin ja Mihail Rubin. Asiasta kertoo The Times –lehti.

Toimittajien kirja on toistaiseksi saatavilla vain venäjäksi. Kirja valottaa Putinin huolellisesti varjeltua yksityiselämää.

– Oli selvää, että Ljudmilan kohtalo olisi synkkä. Hän oli julkisesti ilmaissut perheen sisällä olleen erimielisyyden periaatteesta, joka oli Punille itselleen syvästi henkilökohtainen – hänen ehdottomasta vallanpitäjyydestään Venäjällä, toimittajat kirjoittavat.

Putin erosi Ljudmila-vaimostaan vuonna 2014. Ljudmila meni uudelleen naimisiin ja käyttää nyt nimeä Ljudmila Otšeretnaja.

Hän tapasi Putinin ensimmäisen kerran Leningradissa, nykyisessä Pietarissa, 1980-luvun alussa. Hän muisteli alusta asti, että Putinilla oli salaisuuksia.

– [Hän] ei koskaan itse kertonut minulle olevansa KGB:n upseeri. Se tuntui merkiltä, ​​ettei hän vieläkään täysin luottanut minuun, Ljudmila sanoi haastattelussa Putinin ensimmäisen kauden aikana.

Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991 Putin siirtyi politiikkaan ja vuonna 1994 hänestä oli tullut Pietarin apulaispormestari. Ljudmilan ollessa kotona pariskunnan pienten tyttärien kanssa Putin, joka nyt väittää olevansa ”perinteisten perhearvojen” puolustaja, piti kokouksia kaupungin keskustassa sijaitsevassa striptease-klubissa nimeltä Luna, uutuuskirja paljastaa.

Putinin silloisen henkilökohtaisen henkivartijan Roman Tsepovin lähellä olevan rikollisjengin suojeluksessa Luna ”tuntui kodilta”, eräs entinen virkamies kertoo. Toinen lähde kertoi nähneensä Putinin siellä kerran iltapäivällä tämän ollessa apulaispormestari. Vuosia sitten suljetussa klubissa oli toisessa kerroksessa huoneita ”yksityisiin kohtaamisiin” strippareiden kanssa.

Putinin tiedetään viimeksi vierailleen Lunassa joulukuussa 1999 viikkoa ennen, kun hän seurasi Boris Jeltsiniä Venäjän presidenttinä.

– Toivotan teille onnea uudella vuosituhannella! hän kirjoitti klubille lähettämässään allekirjoitetussa viestissä, joka roikkui sen seinillä useita vuosia.

– Putin on täysin tekopyhä. Ainoa asia hänessä, mikä ei ole muuttunut, on hänen tekopyhyytensä, tai kuten (tiedustelupalvelu) FSB sitä kutsuu, hänen peitetarinansa. Kaikki muu – kuten hänen näkemyksensä ’perinteisestä perheestä’ – on kehittynyt toistuvasti hänen uransa aikana ja palvellut yksinomaan hänen nykyisiä poliittisia tavoitteitaan, toimittaja Badanin sanoo.

Putinin väitetään aloittaneen suhteen vähän ennen presidentiksi tuloaan vuonna 2000 20-vuotiaan kaupan siivoojan Svetlana Krivonogikhin kanssa. Vuonna 2003 Krivonogikh synnytti Putinin kolmannen tyttären, Elizavetan, jonka olemassaoloa hän ei ole koskaan tunnustanut.

Kirjassa kerrotaan, kuinka suhde osoittautui tuottoisaksi Krivonogikhille. Hänestä tuli luksushiihtokeskuksen omistaja, jolla on myös kiinteistöjä Monacossa.

Muutettuaan Moskovaan työskentelemään Jeltsinin hallinnossa 1990-luvun lopulla Putin tarvitsi paikan romanttisiin tapaamisiin rakastajattarensa kanssa. Kirjan mukaan rakastajattaren uskotaan olleen Krivonogikh. Putinia auttoi hänen pitkäaikainen poliittinen liittolaisensa Igor Setšin.

Asiat menivät kuitenkin pieleen, kun Setšinin vaimo Marina huomasi toisen naisen käyneen heidän asunnossaan. Setšinin vaimo ilmoitti Ljudmilalle Putinin uskottomuudesta.

Kirjassa kerrotaan myös, kuinka 17-vuotias naisopiskelija, joka oli esiintynyt Putinin valtakauden kunniaksi tehdyssä eroottisessa kalenterissa, tuotiin hänen asuntoonsa kahdesti kuukaudessa kokonaisen vuoden ajan. Alisa Hartševa poseerasi alusvaatteissa vuoden 2010 kalenterissa kuvatekstin ”Vladimir Vladimirovitš, olet paras!” alla.

Ei ole kiistatonta näyttöä siitä, että heillä olisi ollut romanttista suhdetta, mutta vuonna 2011, vuotta sen jälkeen, kun hänet oli esitelty Putinille, Hartševa sai paikan Moskovan kansainvälisten suhteiden valtioninstituutista, jota pidetään laajalti Venäjän arvostetuimpana yliopistona. Hän hankki myös luksusasunnon Moskovan arvostetulta alueelta liikemiehen kautta, jonka tiedetään toimittaneen kiinteistöjä Putinin lähipiiriin kuuluville.

Putin oli Hartševan tapaamisten aikaan edelleen naimisissa Ljudmilan kanssa. Puninin uskotaan olleen suhteessa myös entisen rytmisen voimistelun olympiavoittajan Alina Kabajevan kanssa. Kirjan mukaan pariskunnan kaksi nuorta poikaa, Ivan ja Vladimir Jr., on virallisesti rekisteröity sukunimellä Spiridonov. Poikien olemassaolon paljasti viime vuonna tutkiva verkkosivusto Dossier.