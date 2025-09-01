Tältä uusi avaruusasema voi näyttää

Tulevaisuuden avaruusasemat näyttänevät enemmän risteilyaluksilta ja vähemmän avaruudessa kelluvilta säilykepurkeilta, kertoo Wall Street Journal.

Avaruusasemien osien rakentamiseen erikoistuneet Max Space ja Aurelia Institute maalailevatkin nyt kuvaa tulevaisuudesta, jossa avaruusasemat ovat tilavampia ja viihtyisämpiä, suojaten samaan aikaan astronautteja avaruusromulta ja säteilyltä.

Euroopan avaruusvirasto Esa työskentelee paraikaa tanskalaisen avaruusasemia suunnittelevan SAGA Space Architects -yrityksen kanssa, jonka perustaja Sebastian Aristotelis uskoo, että avaruusasemat tulevat muuttumaan merkittävästi.

– Avaruus ei koskaan tule olemaan viiden tähden lomakeskus, mutta jos sinne mennään, on siellä oltava tietty mukavuustaso, turvallisuustaso ja aktiviteettitaso, Aristotelis selittää.

Nyt suunniteltavat avaruusasemien osat ovat aiempaa kevyempiä. Niitä on edullisempaa kuljettaa avaruuteen ja helpompaa koota yhteen.

Uusia avaruusasemia tarvitaan, sillä Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa kaavailee Kansainvälisen avaruusaseman ISS:n poistamista käytöstä vuonna 2030. ISS koottiin 42 erillisestä osasta, ja sen lopullinen hinta oli 100 miljardia dollaria.

Tämä hinta voidaan tiputtaa sataan miljoonaan, jos avaruusasemien suunnittelijoita on uskominen.

Max Space -yhtiön toimitusjohtajan Saleem Miyanin mukaan uudet avaruusasemat valmistetaan synteettisistä komposiittimateriaaleista, jotka ovat kevyempiä kuin alumiini, titaani ja teräs, joista ISS aikoinaan rakennettiin.

– Kevyempi, halvempi avaruusasema sallii sellaisen tilan luomisen, jossa ympäristö ei ole säilykepurkkimainen, vaan tuntuu enemmän kodilta eri kerroksineen, Miyan kertoo.

Max Space suunnittelee jo kymmenen hengen avaruusasemaa, jonka koko olisi 100 kuutiometriä. Ensimmäinen kolmen hengen asema on tarkoitus laukaista SpaceX:n raketilla avaruuteen lokakuussa 2026.

Aurelia Institute taas suunnittelee avaruusaseman rakentamista kuusikulmaisista laatoista, jotka kokoavat itse itsensä yhteen geodeettiseksi kupoliksi.

Samaan aikaan kun yhtiöt suunnittelevat avaruusasemia, Esan insinöörit ja arkkitehdit suunnittelevat prototyyppimallia tulevaisuuden avaruusaseman sisätiloista.

Rahtikontin kokoisessa Tulevaisuuden kuun tutkimusympäristössä eli FlexHAB-mallissa sisäpinnat on päällystetty kierrätetyllä jätepuulla. Tikkaat on vuorattu korkilla, joka on hyvä eriste. Nukkumisalueet ovat äänieristettyjä ja on varustettu ilmansuodattimilla, jotka estävät hajujen ja äänten kulkeutumisen yhdestä osastosta toiseen.

– Sitä voi kohdella kuin asuntoautoa. Siellä on huonekaluja, jotka taittuvat laattojen sisäpuolelta suoraan avoimeen asumistilaan, selittää Aurelia Instituten toimitusjohtaja Ariel Ekblaw.

Lisäksi uusissa avaruusasemissa tulee olemaan ikkunoita. Aurelia on myös kaavaillut avaruusasemiinsa ikkunan kaltaista aukkoa, joka olisi täynnä värikkäitä leviä. Ikkuna muistuttaisi lasimaalausta ja voisi myös tuottaa happea astronauteille.

Astronautti Garrett Reismanin mukaan ikkunat ovatkin avaruusaseman tärkein ominaisuus.

Hän muistelee, kuinka avaruudessa ollessa Maan valot heijastuivat pienen ikkunan läpi hänen asuintilaansa.

– Näin vihreää, sinistä ja valkoista merestä ja pilvistä. Se oli kuin lastenhuoneen projektori, joka heijasti kauniita muotoja kattoon, Reisman kertoo.