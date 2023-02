Tältä revontulet näyttävät satelliittikuvassa

Avaruussää on ollut kahden viimeisen vuorokauden ajan myrskyisää, jonka vuoksi revontulia on nähty myös maan eteläosissa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan nyt aurinkotuuli on heikkenemässä.

Ilmatieteen laitos on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia alkuviikolla nähdyistä revontulista sekä maanpinnalta että satelliitista kuvattuna. Kuvat ovat katsottavissa artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Laitoksen julkaisemasta satelliittikuvasta on nähtävissä, millä alueilla revontulia on viime aikoina havaittu. Suurinta esiintyvyys on ollut maan pohjoisosissa, mutta havaintoja on tehty säännöllisesti myös eteläisemmissä osissa.

