Revontulet todennäköisiä suuressa osassa maata

Revontulien todennäköisyys maanantaina illalla ja tiistain välisenä yönä ovat laajalti mahdollisia, Foreca kertoo.

Pilvisyysennusteen mukaan paras mahdollisuus revontulien näkymiselle on maan eteläosassa sekä Lapissa.

– Etenkin Lapissa ja maan eteläosassa on näillä näkymin ihan hyvä mahdollisuus revontulien näkymiseen. Sää selkenee maanantai-iltaa kohti lännestä alkaen, idässä pilvilautta voi kuitenkin viipyä pidemmälle iltaan. Lisäksi pohjoisesta on liikkumassa heikohko kylmä rintama etelään. Maanantaina illalla se ulottuu Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ja sen yhteydessä pilvisyys on todennäköisesti runsaampaa, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Revontulet ovat seurausta myrskyisästä avaruussäästä. Ilmatieteen laitoksen avaruussääennusteen mukaan maapallo on sunnuntaista alkaen ollut auringon koronan aukon aiheuttamassa nopeassa aurinkotuulessa, jonka ansiosta avaruussää on ollut myrskyisää.

Revontulia näkyi myös maanantain vastaisena yönä eteläisintä Suomea myöten.

Nopea virtaus jatkuu ainakin tiistaihin. Massapurkaus yhdistyneenä koronan aukon jatkuvaan vaikutukseen voi kasvattaa avaruussään aktiivisuutta entisestään tiistain vastaisena yönä, minkä vuoksi revontulien todennäköisyys on arvioitu suureksi.

Tiistai-iltana ja keskiviikon vastaisena yönä pilvisyys on vähäistä etenkin etelässä, mahdollisesti myös kapealla kaistaleella Itä-Suomesta Itä-Lappiin.

– Maan eteläosassa voi olla vähän yläpilveä, idässä puolestaan paikoin hajanaista pilvilauttaa. Varmimmin keskiviikon vastaisena yönä on pilvistä Länsi-Lapista Pohjanmaalle ulottuvalla alueella lämpimän rintaman yhteydessä, Koskela toteaa.